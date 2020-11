Mazda neuve ou Jaguar d'occasion?

Que choisiriez-vous entre un Jaguar F-PACE 2018 ou un Mazda CX-5 2021?

Bonjour El,

En considérant que vous avez l’œil sur un Jaguar F-PACE 25t à moteur 4 cylindres turbocompressé (247 chevaux), vous êtes effectivement en terrain quasi comparable avec celui du Mazda CX-5 à moteur turbo de 250 chevaux.

Bien sûr, le niveau de performances est nettement supérieur du côté de Jaguar, qui se démarque par une conduite plus enivrante. Aussi, il faut donner à Jaguar l’avantage d’un confort supérieur, le F-PACE gagnant 20 cm en longueur et en empattement. Puis, admettons-le, il est plus prestigieux de rouler en Jaguar qu’en Mazda!

Photo: Jaguar

Maintenant, si vous vous donnez la peine de poser la question, c’est qu’il existe une petite voix dans votre tête. Celle qui vous suggère un choix plus rationnel. Et mon conseil serait de l’écouter et de vous tourner vers Mazda. D’une part, parce que vous économiserez de très grosses sommes en coûts d’entretien et en réparations, conséquence d’une fiabilité encore inégale chez Jaguar.

Il faut également savoir que la version à moteur turbo du CX-5 est un produit franchement impressionnant. Les performances sont remarquables, la puissance est linéaire et le plaisir de conduire est surprenant. Qui plus est, vous réaliserez que la qualité de finition (surtout sur la version Signature ou 100e Anniversaire) n’a rien à envier à celle du Jaguar, au contraire.

Photo: Mazda Canada Inc.

Certes, le CX-5 n’est pas aussi noble que le F-PACE. Et il est vrai qu’à un peu plus de 40 000 $, le Jaguar peut sembler alléchant. Toutefois, le CX-5 vous offrira au même prix le luxe, l’élégance et les performances, avec l’avantage d’une généreuse garantie, d’une fiabilité supérieure et au final, d’une tranquillité d’esprit que vous n’obtiendrez pas en choisissant l’autre option.