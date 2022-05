La fiabilité des Jaguar est-elle si mauvaise?

L’attrait de la marque Jaguar est légendaire et sa gamme de produits s’est diversifiée au cours de la dernière décennie, notamment avec l’arrivée des utilitaires F-PACE, E-PACE et I-PACE, ce dernier employant une motorisation 100% électrique.

Toutefois, une grosse ombre reste au tableau : le manque de fiabilité. Est-ce seulement une mauvaise réputation? Qu’en est-il réellement? Plusieurs consommateurs qui envisagent un modèle Jaguar d’occasion se le demandent.

En juillet 2021, le nouveau chef de la direction de Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré, s’est engagé à régler une fois pour toutes les problèmes de qualité et de fiabilité qui donnent à la compagnie une mauvaise réputation. « Nos résultats sont inacceptables, mais nous savons comment les corriger. Ce n’est pas de la science, juste du travail acharné », avait-il déclaré.

Photo: Jaguar

Au sein du conseil d’administration de Jaguar Land Rover, une personne est maintenant en charge de la qualité et de la satisfaction des clients, poste qui n’existait pas auparavant. À l’échelle mondiale, la compagnie aurait réduit du tiers les coûts de réparation sous garantie avec ses modèles 2021.

Il y a quand même toute une pente à remonter. Année après année, Jaguar se classe bien en dessous de la moyenne de l’industrie pour la fiabilité des véhicules selon la firme J.D. Power. En 2020 et 2021, elle figurait même parmi les trois pires marques. Une légère amélioration s’observe dans le classement de 2022 (qui concerne les modèles de l’année 2019), mais est-ce réellement un signe que les déboires sont choses du passé? On le saura seulement dans quelques années.

Quant à Consumer Reports, le magazine dit ne pas avoir suffisamment de données pour classer Jaguar, mais il accorde une faible note de 2 sur 5 à ses différents véhicules pour ce qui est de la fiabilité prévue.

Photo: Jaguar

Quels genres de problèmes sont les plus courants chez Jaguar? Mentionnons ceux qui touchent la transmission, le moteur (incluant le système de refroidissement), les freins et la suspension. L’électronique peut également faire des siennes, notamment les affichages et le système multimédia.

Bref, une personne qui songe à acheter un véhicule Jaguar d’occasion serait sage de se prémunir d’une garantie prolongée et de prévoir un bon budget pour l’entretien et les réparations si l’objectif est de le conserver à plus long terme.