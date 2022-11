Photo: Antoine Joubert

Quels seront les marques et les modèles à éviter en 2023 pour les acheteurs de véhicules neufs? Pour répondre à cette question, on peut se tourner encore une fois vers le site américain Consumer Reports, qui vient de publier son plus récent classement annuel de la fiabilité anticipée.

Celui-ci est basé sur un sondage des propriétaires et des données sur plus de 300 000 véhicules réparties en 17 catégories de problèmes. Un pointage est ensuite attribué sur une échelle de 100.

Pour 2023, Mercedes-Benz (26), Jeep (30), Volkswagen (31), GMC (36), Chevrolet (40), Tesla (40), Ford (41), Cadillac (42), Ram (42) et Nissan (44) forment le top 10 des marques à la fiabilité la plus suspecte. Consumer Reports note cependant que plusieurs n’ont pas été considérées parce qu’elles ont soit trop peu de modèles ou qu’il manque de données à leur sujet. C’est le cas d’Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, MINI, Mitsubishi, Polestar, Porsche et Rivian.

Autrement dit, cette étude de fiabilité n’est pas complète, mais elle peut quand même mettre la puce à l’oreille des futurs acheteurs. Un véhicule neuf représente un gros investissement après tout, encore plus avec l’inflation qui sévit dans l’industrie en ce moment.

Maintenant, qu’en est-il des modèles qui obtiennent les moins bonnes notes? Nous avons réuni ici le top 10.