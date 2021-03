Une Jaguar diesel est-elle fiable à long terme?

Jaguar F-PACE, XE et XF 2018 : nouvelle motorisation de base

Le marque anglaise ajoutera un moteur de base afin d’offrir un choix plus varié à leur clientèle, et pour mieux concurrencer ses rivaux allemands, japonais et américains. Ainsi, le VUS compact Jaguar F-PACE 2018 , la berline compacte Jaguar XE 2018 et la berline intermédiaire Jaguar XF 2018 obtiendront tous …