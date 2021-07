Feriez-vous confiance à un Mazda CX-7 2010 avec moteur turbo?

Bonjour Danny,

Lorsque le CX-7 est débarqué sur le marché en 2006, tous n’avaient que de bons mots à son égard, bien que sa consommation d’essence était considérable.

Or, ce véhicule a été source de nombreux problèmes chez Mazda, à commencer par son moteur turbo souvent défectueux. Des problèmes de suspension, de boîte automatique, de corrosion et d’ordre électronique étaient également répertoriés, ce qui explique pourquoi Mazda a tranquillement lancé la serviette.

En fin de carrière, le CX-7 n’était d’ailleurs offert qu’avec un moteur atmosphérique du 2,5 litres, beaucoup moins puissant, et sans possibilité d’obtenir un rouage intégral. On éliminait ainsi les risques de fiabilité mécanique, bien que la réputation du produit était déjà entachée.

Aujourd’hui, ces véhicules ne sont que peu convoités et valent moins que des modèles qui ont pourtant été payés moins cher à l’époque.

Le CX-7 demeure donc fragile et extrêmement gourmand, sans compter qu’il faut y utiliser de l’essence super. Bref, il m’est difficile de le recommander, même si sa condition générale est très bonne. N’oubliez pas non plus que certaines pièces de remplacement coûtent très cher sur ce modèle, et que le risque d’un bris mécanique majeur est très présent.

