Comme elle le fait chaque année, la firme d’analyse de marché Vincentric vient de remettre ses prix pour la meilleure valeur parmi les véhicules d’occasion certifiés au Canada. Les gagnants sont ceux qui affichent les plus faibles coûts de propriété (frais et taxes, financement, carburant, assurance, entretien, dépréciation, etc.) en fonction de leur prix.

En 2020, Mitsubishi est la marque de voitures qui offre la meilleure valeur pour les modèles d’occasion certifiés selon Vincentric, tandis qu’Audi se classe première chez les voitures de luxe. Du côté des VUS et multisegments, Mazda est la marque populaire numéro un, alors qu’Acura domine les marques de luxe. Ford demeure pour sa part la meilleure marque de camions.

Consultez la galerie de photos ci-dessus pour découvrir les modèles qui offrent la meilleure valeur cette année parmi les véhicules d’occasion certifiés, d’après les calculs de Vincentric.