VUS d'occasion: Mitsubishi RVR ou Mazda CX-5?

Je possède une Ford Mustang GT 2017 comme véhicule estival et je suis à la recherche d’un petit véhicule utilitaire sport (VUS) à quatre roues motrices. J’hésite entre un Mitsubishi RVR et un Mazda CX-5, tous les deux de l’année 2014. Lequel me recommandez-vous?

Bonjour Pascal,

Prenez d’abord note que bien que les Mitsubishi RVR et Mazda CX-5 soient tous les deux des VUS, ils n’appartiennent pas au même sous-segment. En effet, le RVR affiche un gabarit plus compact que le CX-5.

Sur les sites de petites annonces, les CX-5 et RVR à quatre roues motrices dont le kilométrage est raisonnable affichent généralement un prix entre 11 000 $ et 15 000 $.

Sachez que le RVR est doté du rouage intégral qui a contribué à la réputation de Mitsubishi et qu’il devance le CX-5 à ce chapitre. En revanche, ce dernier propose un niveau de raffinement plus élevé.

Aussi, il est à noter que le CX-5 ne sera plus couvert par la garantie du manufacturier alors que le RVR le sera pour encore quatre ans.

Si vous êtes prêt à sacrifier le raffinement général du véhicule et que vous tenez à tout prix au rouage intégral, nous ne sommes pas inquiets de vous recommander le RVR. Autrement, le CX-5 est un véhicule plus complet et plus contemporain dans son approche.

Comme toujours lors du magasinage d’un véhicule d’occasion, nous vous recommandons de le faire inspecter par un mécanicien de confiance et de vous assurer de son historique.

