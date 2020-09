Je veux une Scion FR-S d'occasion, c'est une bonne idée?

Bonjour, je recherche une voiture sportive pour pas trop cher.

Les vieilles Scion FR-S me tentent pas mal. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Luc,

Premièrement, même si les Scion FR-S n’existent plus, ayant été remplacées par les Toyota 86, elles ne sont pas si vieilles que ça! En fait, une Scion FR-S 2015 est en tout point identique à une Toyota 86 moderne, si ce n’est que la 86 a des accessoires différents.

Quoi qu’il en soit, difficile de ne pas recommander la FR-S. Sa mécanique plutôt simple fait d’elle une voiture sportive qui vieillit bien, et qui coûte pas mal moins cher d’entretien qu’une Ford Mustang ou encore une Camaro, par exemple.

En fait, des coupés deux portes dans le genre, il n’y en a presque plus. On pense à la Nissan 370Z, par exemple, mais elle est pas mal plus dispendieuse, ayant un V6 sous le capot.

Pour revenir à la FR-S, donc, c’est difficile de ne pas la recommander. Cela dit, il faut que vous considériez qu’elle est vraiment ferme, et au quotidien, vous pourriez vous tanner. Qui plus est, n’ayant qu’un peu plus de 200 chevaux, elle n’est pas si rapide, dans la mesure où pas mal de concurrentes sont en mesure de la dépasser…du moins en ligne droite.

Mais bon, ceux qui aiment la FR-S ne l’aiment pas pour ses accélérations, mais plutôt pour sa conduite digne d’une puriste, et si c’est ce que vous recherchez, vous ne serez pas déçu.

Pour trouver une belle Scion FR-S d’occasion, c’est ici!

Bonne chance dans vos démarches.

