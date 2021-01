Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Toyota RAV4

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi celles-ci, les VUS compacts sont les modèles qui dominent le marché québécois. Ce sont les véhicules les plus vendus, les acheteurs appréciant leur position de conduite en hauteur, leur rouage intégral (pas toujours livré de série…) et leur habitacle spacieux.

Et dans ce segment très concurrentiel, c’est le Toyota RAV4 qui se détache nettement. Disponible en version à essence ou hybride, il propose un habitacle spacieux, un grand coffre et un roulement confortable, ce qui est important sur les routes québécoises.

Photo: Germain Goyer

Le modèle à essence offre des performances tout à fait correctes, mais le modèle hybride est à préférer car il se montre plus silencieux, légèrement plus performant et plus économique en carburant pour un surcoût minime.

Pour l’année-modèle 2021, le RAV4 profite d’une nouvelle version hybride rechargeable. Baptisé Prime, ce modèle peut parcourir 68 km sans consommer une goutte d’essence et reste très économique ensuite. Performant, avec plus de 300 chevaux sous le capot, mais aussi silencieux grâce à sa motorisation électrique, il s’est directement placé au sommet de la catégorie.

Derrière l’intouchable RAV4, on retrouve le Subaru Forester, une valeur sûre de la catégorie. Suffisamment performant, il propose un bon compromis entre confort et dynamisme sur la route. Sa grande surface vitrée lui permet également d’offrir la meilleure visibilité de la catégorie. Son habitacle logeable et son grand coffre sont aussi des points forts.

Photo: Michel Deslauriers

Enfin, la dernière marche du podium est occupée par le Mazda CX-5. Fidèle à la philosophie de Mazda, il fait partie des VUS compacts les plus agréables à conduire. Direction précise, tenue de route assurée, le CX-5 est plaisant sur la route. Les performances de la version à moteur atmosphérique sont correctes, tandis que le modèle turbo rehausse nettement l’agrément de conduite. En revanche, l'epace intérieur est plus restreint que dans le RAV4 et le Forester.

