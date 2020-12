Que pensez-vous de la qualité de peinture du Toyota RAV4? Aussi, puisque l’accélérateur est fixé au plancher, y a-t-il un entretien spécifique à faire? Et finalement, ne trouvez-vous pas que les amortisseurs de hayon sont trop faibles par rapport à la grosseur du hayon?

Bonjour Joe,

J’imagine que votre définition de la qualité de peinture est relative à sa vulnérabilité aux éclats de roche, et non pas à son lustre. Si tel est le cas, alors je vous l’accorde, il s’agit d’un réel problème. Un problème qui n’est certainement pas unique à Toyota, puisque les plaintes surviennent chez tous les constructeurs.

En fait, il faut savoir que la peinture est appliquée par des robots très « intelligents » qui ont été programmés pour que le lustre soit optimisé au détriment de la quantité de peinture. De ce fait, il est clair que l’épaisseur et la résistance des peintures sont moindres que par le passé. Mais il faut aussi jeter le blâme sur Transport Québec, qui inonde nos routes d’abrasifs plus que n’importe où ailleurs. Cela a un impact direct sur l’état de nos carrosseries. La solution? Une pellicule protectrice transparente que vous pourriez appliquer à la grandeur du capot, du pare-chocs et des ailes avant. Une dépense, certes, mais moins élevée que l’application d’une nouvelle peinture après quelques années.

Photo: Toyota

En ce qui concerne la pédale d’accélérateur, je comprends votre inquiétude, mais nombreux sont les véhicules qui sont aujourd’hui ainsi conçus. Et je vous avoue ne jamais avoir eu vent de problèmes relatifs au fait qu’une pédale aurait présenté une défaillance en raison d’un mécanisme fixé au sol, lequel serait ainsi plus vulnérable à cause du sel et du calcium.

Quant à votre interrogation concernant les amortisseurs du hayon, sachez qu’elle est fondée. Or, Toyota a choisi de réduire leur taille en raison d’une nouvelle conception du hayon, faisant désormais appel à l’aluminium. Une solution qui a permis de bien sûr réduire le poids du hayon comme de ses supports.

