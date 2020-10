Toyota Venza ou RAV4 hybride?

Je viens de lire votre essai du Toyota Venza et je constate qu’il a le même groupe motopropulseur que le RAV4 hybride. Ça tombe bien, ces deux véhicules m’intéressent! Quelle est la principale différence entre les deux?

-------------------------

Bonjour Sylvie,

Effectivement, la version hybride du RAV4 et le Toyota Venza utilisent le même groupe motopropulseur. Il s’agit d’un ensemble hybride employant un à moteur quatre cylindres de 2,5 litres, jumelé à trois moteurs électriques. Développant plus de 215 chevaux, cette motorisation hybride procure des accélérations souples, et économiques, parce qu’on peut facilement obtenir une consommation moyenne inférieure à 7,5 L/100 km sur ces deux véhicules. C’est extraordinaire quand on considère leur poids et leur taille!

Cela dit, les similitudes entre les deux véhicules s’arrêtent là. Le RAV4 est un VUS compact, plus haut, et plus robuste que le Venza. Il donne l’impression de conduire un petit camion.

Le Venza lui, est plus bas que le RAV4 hybride, et un peu plus long. Il donne davantage l’impression de conduire une grande berline. Il est également plus confortable, et plus doux en roulement, démontrant un peu plus de raffinement.

Si vous songez faire un peu de hors route ou vous aventurer sur des routes mal déneigées en hiver, le RAV4 est décidément un meilleur choix, avec plus de dégagement sous la carrosserie, et des suspensions qui se prêtent mieux à ce genre d’activités.

Finalement, le RAV4 a la capacité de remorquer une petite remorque (1 700 livres au total) tandis que le Venza ne peut pas remorquer, n’ayant pas de dispositif de refroidissement de la transmission.

Côté prix, le Toyota Venza débute à 39 000 $, et va jusqu’à environ 48 000, selon les options choisies. Le RAV4 est un peu moins dispendieux. Il débute à 35 000 $, et monte jusqu’à 45 000 $.

Bon magasinage!