Quoi de neuf chez Mazda en 2021?

À défaut d’être un constructeur à grand volume comme ses rivaux domestiques Toyota, Honda et même Nissan, Mazda se démarque par ses produits de plus en plus haut de gamme par rapport à la concurrence.

La tendance se poursuit en 2021. Pas de nouveaux modèles au programme comme c’était le cas en 2020 avec le CX-30. En revanche, on note plusieurs changements et améliorations que les acheteurs potentiels ont intérêt à considérer. Le Guide de l’auto vous les présente…

Éditions spéciales

Photo: Mazda

Créés pour souligner le centenaire de la fondation de la compagnie, les modèles Édition 100e Anniversaire rendent en même temps hommage au design de la première voiture de tourisme de Mazda, le coupé R360 de 1960. Disponibles vers la fin de l’automne 2020 avec la Mazda3, MX-5, CX-5 et CX-9, ils arborent tous une carrosserie de couleur Blanc neige nacré assortie d’un habitacle en cuir Rouge grenat et de tapis rouges. Un logo « 100e Anniversaire » se trouve sur l’aile avant, les cache-moyeux des roues, les appuie-têtes, les protège-tapis et le porte-clés.

Ce n’est pas tout : les Mazda6, CX-5 et CX-9 ajoutent une édition Kuro axée sur le style avec une carrosserie Gris polymétal ou Noir de jais, des sièges en cuir Rouge grenat, des surpiqûres rouges sur le volant, le levier de vitesses et à différents endroits dans l'habitacle ainsi que des éléments noirs contrastants à l'intérieur et à l'extérieur.

Mazda3 2021

Photo: Mazda

Au-delà de l’équipement bonifié des versions GX et GT, la grosse nouvelle du côté de la Mazda3 est l’ajout d’un moteur turbo à quatre cylindres de 2,5 litres dont la puissance et le couple s’élèveront respectivement à 227 chevaux et 310 livres-pied – ou 250 chevaux et 320 livres-pied en utilisant de l’essence super. Celui-ci est disponible uniquement en version GT ou Édition 100e Anniversaire (berline ou à hayon) avec le rouage intégral et la boîte automatique à six rapports. Il s’accompagne de tuyaux d'échappement plus gros, de jantes en alliage au fini noir de 18 pouces et de boîtiers de rétroviseur de couleur noir brillant.

L'ensemble Premium en option introduit de toutes nouvelles technologies de sécurité i-Activesense comme l'aide à la conduite en embouteillage, le soutien de freinage intelligent à l'arrière avec soutien de freinage intelligent en cas de circulation transversale à l'arrière de même que l'écran 360° avec capteurs d'aide au stationnement avant et arrière.

Mazda6 2021

Photo: William Clavey

La berline intermédiaire Mazda6 évolue très discrètement. Outre l’ajout d’une édition Kuro, elle se dote en version GT du système Apple CarPlay sans fil. Au sommet de la gamme, la Mazda6 Signature rehausse la sécurité grâce au système intelligent d'aide au freinage en ville et à l'alerte de vigilance du conducteur.

Mazda MX-5 2021

Photo: Mazda

Le petit roadster que l’on aime tant recevra lui aussi quelques mises à jour pour 2021, mais celles-ci seront annoncées à une date ultérieure. Tel que mentionné plus tôt, cependant, une Édition 100e Anniversaire est prévue tant pour la MX-5 à toit souple que pour la MX-5 RF à toit rigide rétractable.

Mazda CX-3 2021

Photo: William Clavey

Malgré l’arrivée du CX-30, le CX-3 a toujours sa place au sein de la gamme, estime Mazda. Ne vous attendez toutefois pas à de gros changements pour 2021. L’option du rouage intégral est éliminée pour la version de base GX. La version intermédiaire GS offre un nouvel ensemble d'apparence personnalisé, qui comprend une sellerie en similicuir avec insertions en suède brun sur les sièges avant, le tableau de bord et les panneaux de porte, des jantes distinctives de 16 pouces, des rétroviseurs extérieurs noirs et une discrète calandre noire qui crée un effet de profondeur.

Enfin, l’intégration d’Apple CarPlay se fait maintenant sans fil dans la version haut de gamme GT, tandis que la détection des piétons a été améliorée et fonctionne désormais dans des conditions nocturnes.

Mazda CX-30 2021

Photo: Mazda

Le CX-30 est la nouvelle vedette de Mazda et il devient encore plus intéressant pour 2021. Toutes les versions sont désormais munies de phares à allumage/extinction automatiques et d'essuie-glaces à capteur de pluie, mais surtout, le moteur turbocompressé de 2,5 litres s’ajoute au menu comme pour la Mazda3.

Avec une puissance de 227 chevaux et un couple de 310 livres-pied (ou encore 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied en utilisant de l’essence super), le CX-30 Turbo à rouage intégral écrase largement ses rivaux habituels, à moins que l’on inclue la nouvelle MINI Countryman JCW de 301 chevaux. Considérant en plus son équipement généreux et son habitacle raffiné, il pourra rivaliser sérieusement avec des modèles de luxe comme l’Audi Q3, le BMW X1, le Mercedes-Benz GLA et le Volvo XC40.

Mazda CX-5 2021

Photo: Mazda

Le populaire CX-5 propose quelques changements en vue de la prochaine année-modèle. On vous a parlé des éditions 100e Anniversaire et Kuro. Il y a également une petite révision des couleurs disponibles et le fait que la fonction d'aide à la traction hors route est maintenant offerte dès la version de base GX (mais seulement avec le rouage intégral i-Activ). De plus, le seul écran tactile au catalogue mesure huit pouces (auparavant sept pouces de série), tandis que la version GT intègre Apple CarPlay sans fil.

Le Mazda CX-5 2021 en fait un peu plus pour protéger ses occupants, mais aussi les personnes autour du véhicule. La version Signature ajoute le freinage d’urgence automatique en marche arrière et un système d’alerte en cas d’inattention du conducteur. Le reste de l’équipement de sécurité demeure toutefois inchangé.

Mazda CX-9 2021

Photo: Mazda

Pour terminer, le multisegment intermédiaire à trois rangées de Mazda gagne lui aussi des éditions 100e Anniversaire et Kuro. Ailleurs dans la gamme, c’est assez tranquille. La version GS-L du CX-9 comporte de nouvelles manettes de changement de rapport sur le volant, la GT intègre plus de caractéristiques de sécurité i-Activsense (système intelligent d'aide au freinage en ville et alerte de vigilance du conducteur), tandis que la Signature adopte une nouvelle calandre au fini métallique gris titane, de nouvelles roues en alliage gris clair de 20 pouces au fini très lustré et de plus grands tuyaux d'échappement doubles.