Mazda aura un VUS hybride propulsé par Toyota

Mazda et Toyota se sont dotés d’une nouvelle usine conjointe à Huntsville, en Alabama, où ils prévoient assembler chacun jusqu’à 150 000 véhicules par année dès 2021.

Dans une récente présentation pour discuter de ses tout derniers résultats financiers et de ses projets à venir, Mazda a confirmé que son nouveau VUS qui sortira de cette usine utilisera un système hybride de Toyota.

Malheureusement, on n’a pas plus de détails pour l’instant. Est-ce que ledit système hybride sera offert en plus d’une mécanique conventionnelle, comme pour les Toyota Highlander et RAV4, ou sera-t-il plutôt la seule option au menu, comme dans le cas du nouveau Toyota Venza? À suivre.

Photo: Toyota

D’après les informations qu’on a, ce nouveau VUS de Mazda ne sera pas une version quelconque du CX-5 ou du CX-9. Il est question d’un modèle à part entière qui s’insèrera entre les deux et qui pourrait marquer le retour du nom CX-7.

Ce véhicule ainsi que des concessions « de nouvelle génération » devraient aider Mazda à réaliser son objectif de rehausser la valeur de la marque en investissant dans des produits et des technologies nouveau genre.

Dans la même présentation, Mazda en a d’ailleurs aussi profité pour dévoiler son futur moteur SKYACTIV à six cylindres en ligne qui sera monté de façon longitudinale dans une nouvelle plateforme pour grands véhicules (« Large Architecture ») à propulsion et à rouage intégral. Certaines versions de ceux-ci comprendront même un système hybride léger avec circuit de 48 volts et d’autres un système hybride rechargeable.

D’autres modèles plus compacts emploieront diverses technologies d’électrification accompagnées d’un moteur rotatif. Pensons entre autres au nouveau Mazda MX-30.

