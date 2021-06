Mazda dévoile (enfin!) son plan d’électrification

Après avoir longtemps résisté à adopter des groupes motopropulseurs électrifiés, Mazda a annoncé aujourd'hui qu’elle prévoit lancer 13 nouveaux modèles électrifiés dans le monde entre 2022 et 2025.

Ces produits adoptant une « architecture évolutive multisolution SKYACTIV » seront commercialisés principalement dans les marchés du Japon, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de la Chine et l’Asie du Sud-Est. Ça comprend cinq modèles hybrides, cinq hybrides rechargeables et trois véhicules 100% électriques.

Les détails précis sur les modèles et leur disponibilité au Canada seront annoncés à une date ultérieure, nous dit Mazda. On connaît déjà le MX-30 2022, qui arrivera sur le marché cet automne, tandis qu’un VUS hybride produit en Alabama et empruntant le système de Toyota est confirmé.

Ensuite, à partir de 2025, la compagnie va inaugurer une nouvelle plateforme de véhicules électriques qui lui est propre, appelée « l'architecture évolutive SKYACTIV de VÉ », qui peut être adaptée à des véhicules de tailles et de types de carrosserie différents.

D’ici 2030, Mazda s’attend à ce que tous ses produits aient un certain niveau d'électrification, dont le quart avec uniquement une motorisation électrique. L’objectif de carboneutralité est fixé à 2050.

Photo: Mazda

La conduite autonome dans les plans aussi

Par ailleurs, Mazda travaille actuellement au déploiement d’un système de conduite autonome, le « concept de copilote de Mazda », dans ses véhicules. Or, c’est davantage par souci de sécurité des occupants que pour remplacer l’agrément de conduite qui fait sa marque de commerce.

En gros, le système surveillera le conducteur en permanence et, s’il détecte un changement soudain dans l'état physique du conducteur, il passera en mode de conduite autonome, amènera le véhicule à un endroit sécuritaire, arrêtera le moteur et fera un appel d'urgence.

Photo: Mazda

La première version, appelée Mazda Co-Pilot 1.0, est attendue dans les véhicules de plus grande taille dès l’an prochain.

Mazda développera également ses technologies de bord, notamment avec une architecture électrique/électronique de nouvelle génération, afin de permettre la mise à jour sans fil des fonctionnalités du véhicule ainsi qu’un traitement rapide des données provenant de l'intérieur et de l'extérieur d'un véhicule.

