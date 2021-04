Mazda MX-30 2022 : le VUS électrique arrive cet automne

Tel que prévu, le nouveau Mazda MX-30 entièrement électrique arrivera sur le marché canadien plus tard en 2021, soit à l’automne. Il sera d’abord vendu uniquement au Québec et en Colombie-Britannique.

Sensiblement de la même grosseur que le CX-30, ce petit VUS amorce l’électrification de Mazda tout en promettant le même agrément de conduite qui fait la réputation de la marque.

Puissance et autonomie limitées

Un seul moteur est inclus et il transfère une puissance de 107 kilowatts (144 chevaux) aux roues avant, le tout appuyé par un couple de 200 livres-pied. Le MX-30 n’offre pas de rouage intégral, car il est avant tout destiné à un usage urbain, à la manière de la MINI Cooper SE.

Photo: Mazda

En effet, sa batterie à haute tension possède une capacité de seulement 35,5 kWh et fournit une autonomie limitée à 200 kilomètres environ. Le chiffre exact calculé par Ressources naturelles Canada sera annoncé ultérieurement, tout comme les prix.

Pour l’instant, Mazda parle d’une recharge de 20% à 80% en 36 minutes via une borne rapide de 50 kilowatts. Les clients auront un accès privilégié au réseau ChargePoint, qui compte de nombreux emplacements à travers le pays et aux États-Unis, mais les détails ne sont pas encore connus.

Photo: Mazda

Kodo électrifié

L’extérieur du MX-30 incarne la première application du concept de design Kodo de Mazda à un véhicule électrique. Il se démarque entre autres avec une calandre aplatie (et bien sûr fermée puisqu’il n’y pas de moteur à combustion sous le capot) et un toit contrastant. N’oublions pas les portières arrière à ouverture inversée perpendiculaire qui facilitent l’entrée et la sortie.

À l’intérieur, les habitués de Mazda se sentiront en terrain familier avec l’écran intégré au sommet de la planche de bord, mais le MX-30 diffère avec une console de type « flottante », détachée de l’accoudoir central et terminée par un autre écran qui sert aux commandes de chauffage et ventilation.

Photo: Mazda

Il y a aussi des sièges en tissu deux tons et des garnitures en liège, une touche écolo qui rappelle en même temps les débuts de Mazda comme fabricant de liège voilà un peu plus de 100 ans.

Attendez la suite

Sans préciser le moment, Mazda Canada confirme l’ajout d’éventuel d’une version hybride rechargeable du MX-30. Dans un système similaire à celui de l’ancienne Chevrolet Volt, le moteur à essence servira de génératrice pour recharger la batterie et permettre de rouler sur de plus grandes distances. Pas n’importe lequel non plus : ce sera un moteur rotatif, une première chez Mazda depuis l’abandon du coupé RX-8 en 2011.

Par la suite, la compagnie lancera un autre modèle hybride rechargeable basé sur sa nouvelle architecture pour grands véhicules, ainsi qu’un VUS hybride conventionnel assemblé aux États-Unis avec la technologie de Toyota.

En vidéo : Gabriel Gélinas présente le Mazda MX-30 à Tokyo