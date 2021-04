La première Mazda électrique, c’est pour quand?

L’automne dernier, vous avez publié un article qui traitait de l’arrivée en 2021 d’un premier modèle électrique chez Mazda. Qu’advient-il de cela?

Bonjour Chantal,

Le modèle auquel vous faites référence est le Mazda MX-30. Un représentant de Mazda Canada a effectivement confirmé son arrivée sur nos routes au cours de l’année 2021.

Nous avons contacté la responsable des communications de Mazda Canada pour obtenir davantage de détails, et celle-ci a réitéré que le modèle sera bel et bien lancé sur le marché canadien cette année. D’autres détails devraient suivre au cours des prochaines semaines ou des prochains mois.

Photo: Mazda

Pour le moment, on se doute que la technologie utilisée dans ce véhicule électrique permettra une puissance d’environ 140 chevaux et une autonomie limitée à quelque 200 kilomètres. Mazda viserait ainsi à séduire les automobilistes dont les déplacements sont assez limités et majoritairement urbains.

On sait également que Mazda souhaite commercialiser des MX-30 équipés d’un moteur rotatif à essence qui agira à titre de prolongateur d’autonomie. Il n’est toutefois pas encore clair si cette variante sera vendue chez nous.

Notre collègue Gabriel Gélinas a déjà fait l’essai d’un prototype de cette première Mazda électrique. Vous pouvez visionner le tout dans cette capsule :

