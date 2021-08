Mazda MX-30 2022 : les prix du nouveau VUS électrique sont annoncés

Mazda Canada vient d’annoncer les prix de son tout nouveau VUS électrique MX-30 2022, qui sera en vente chez certains concessionnaires du Québec et de la Colombie-Britannique à compter de l’automne.

Deux versions figurent au menu et chacune se qualifie pour les remises des deux paliers de gouvernement, soit 5 000 $ du fédéral ainsi que 8 000 $ au Québec.

Très bien équipé

Affiché à 42 150 $ (plus les frais de transport et de livraison de 1 950 $), le MX-30 GS est disponible en blanc arctique, gris machine, gris polymétal ou noir de jais. Il arbore des jantes en alliage de 18 pouces au fini argenté, un éclairage complet à DEL et une calandre au fini noir lustré.

À l’intérieur, on retrouve de série un écran central de 8,8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, une chaîne audio Mazda Harmonic Acoustics à huit haut-parleurs, un tableau de bord numérique de sept pouces, un affichage tête haute, un système de navigation avec reconnaissance des panneaux de circulation de même qu’un volant et des sièges avant chauffants, celui du conducteur étant réglable en huit directions. N’oublions pas les nombreux dispositifs de sécurité i-Activsense tels que le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons.

Photo: Mazda

De son côté, le MX-30 GT est offert à partir de 47 150 $ et disponible en d’autres teintes comme céramique ou le fameux rouge vibrant cristal de Mazda. Les roues en alliage de 18 pouces ont un fini argenté brillant, tandis que les sièges endossent une combinaison deux tons de similicuir et de tissu comportant 20% de fils recyclés.

Photo: Mazda

Cette version plus haut de gamme ajoute un système de son Bose à 12 haut-parleurs, un toit ouvrant, un écran de visualisation à 360 degrés, la mémoire de positions pour le siège du conducteur et un nouvel éclairage pratique dans le coffre. C’est sans parler de l'assistance aux angles morts (qui peut empêcher activement de changer de voie lorsqu'un véhicule est détecté dans l'angle mort) et de l'alerte de circulation transversale à l'avant.

Faible autonomie, mais…

Le Mazda MX-30 2022 possède une vocation majoritairement urbaine avec son rouage à traction et surtout sa batterie au lithium-ion de 35,5 kWh qui fournit une autonomie estimée à seulement 161 kilomètres selon Mazda (le chiffre officiel de Ressources naturelles Canada sera annoncé plus tard). C’est très peu par rapport à ce que propose la nouvelle génération de véhicules électriques sur le marché.

Photo: Mazda

Mince consolation : Mazda s'est associée à ChargePoint afin d’offrir aux clients du MX-30 un crédit de recharge de 500 $ pouvant être utilisé pour la recharge publique ou encore pour l'achat d'une borne domestique ChargePoint de niveau 2 (240 volts), qui permet de ramener la batterie de 20% à 80% en 2:50 heures. En utilisant une borne rapide de niveau 3 (50 kilowatts), le même processus prend 36 minutes. À l’inverse, prévoyez 13:40 heures en branchant le véhicule dans une prise ordinaire.

Fidèle à la réputation du constructeur japonais, le MX-30 se démarquera aussi de ses rivaux par un agrément de conduite supérieur. En passant, son moteur électrique libère 143 chevaux et un couple maximal de 200 livres-pied. Le nouveau système électrique de Contrôle vectoriel-G Plus (e-GVC Plus) ajuste ce couple afin de contrôler la charge du véhicule et procurer une tenue de route plus naturelle, explique Mazda.

