Mazda annonce cinq nouveaux VUS dont trois pour le Canada

Mazda a toute une surprise aujourd’hui pour les amateurs de VUS et de multisegments.

Dès 2022 et au plus tard vers la fin de 2023, le constructeur japonais offrira pas moins de cinq nouveaux modèles, soit les Mazda CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90.

« Nous cherchons à offrir aux clients une sélection diversifiée de VUS capables d'offrir le plaisir de conduire et la toute dernière performance environnementale pour répondre aux demandes du segment mondial des VUS, en croissance continue », a indiqué Mazda.

En novembre, Mazda dévoilera le CX-50, le prochain ajout à sa gamme. Construit à la nouvelle usine de Toyota-Mazda en Alabama à partir de janvier 2022, il partagera sa plateforme avec les Mazda3 et CX-30. Ce ne sera pas un remplaçant du populaire CX-5, mais plutôt un complément à ce dernier, offrant une posture plus large, un intérieur plus spacieux et un rouage intégral plus robuste, selon la compagnie.

Le CX-5, en passant, verra « l'évolution de son design et le rehaussement de ses versions par le biais d'améliorations continues » ainsi que « l'adoption des toutes dernières technologies de sécurité et caractéristiques de connectivité », peut-on lire dans le communiqué.

Photo: Mazda

Après le CX-50, Mazda va lancer deux VUS de taille intermédiaires basés sur sa toute nouvelle grande plateforme : le CX-90 à trois rangées, puis le CX-70 à deux rangées. Ils seront disponibles avec un nouveau moteur turbocompressé à six cylindres en ligne ainsi qu'en version hybride rechargeable. Ça promet!

Dans le cas du CX-90, son ajout signifiera le retrait du CX-9 de génération actuelle.

En Europe et au Japon, les consommateurs auront droit aux nouveaux Mazda CX-60 à deux rangées et CX-80 à trois rangées. Ces modèles proposeront principalement des versions hybrides rechargeables avec un moteur à essence quatre cylindres en ligne combiné à un moteur électrique, mais il y aura aussi un nouveau moteur à essence Skyactiv-X à six cylindres en ligne et un moteur diesel Skyactiv-D, les deux avec un système hybride léger 48 volts.

Il ne faut pas s’attendre à les voir débarquer de ce côté-ci de l’Atlantique. Par contre, si vous avez lu nos premières impressions du nouveau Mazda MX-30 électrique, vous savez qu’une version utilisant un moteur rotatif pour prolonger l’autonomie s’ajoutera pendant la première moitié de 2022.

Photo: Mazda

À plus long terme, soit autour de 2025, Mazda va créer une nouvelle gamme de véhicules électriques sur une plateforme exclusive. L’objectif est d’électrifier tous les modèles d'ici 2030.

