Mazda CX-5 2022 : look rafraîchi et rouage intégral de série

Le constructeur japonais Mazda vient d’annoncer que son populaire CX-5 comprendra désormais le rouage intégral i-Activ de série au Canada. Le changement sera effectif à partir de l’année-modèle 2022.

Aux États-Unis, les Mazda CX-3, CX-30 et CX-9 emboîteront le pas également.

Cette décision s’inscrit dans la volonté du fabricant de devenir une marque de plus en plus haut de gamme et d’offrir « un agrément de conduite incomparable pour tous les propriétaires ». Il reste à voir l’impact sur les prix du nouveau rouage intégral de série.

Rappelons que le système i-Activ de Mazda comporte de nombreux capteurs qui vérifient l’état de la chaussée 200 fois par seconde. Il surveille également l’angle du volant, la pression sur l’accélérateur, la température extérieure, le fonctionnement des essuie-glaces, la quantité de couple nécessaire pour faire tourner les roues avant et la charge imposée au moteur.

Lors de notre match comparatif hivernal de VUS sous-compacts pour Le Guide de l’auto 2022 (vidéo ci-dessus), les performances du Mazda CX-30 à rouage intégral ont épaté nos essayeurs. Le transfert de couple se fait rapidement et sans souffrance pour une traction toujours optimisée.

D’autres changements pour le Mazda CX-5 2022

Parallèlement à cette annonce, on apprend que le modèle le plus vendu de Mazda se refait une petite beauté pour 2022. Des LED plus rectangulaires sont maintenant intégrées aux phares et aux feux arrière, tandis que la calandre a un effet tridimensionnel plus prononcé. De nouvelles jantes figurent au menu et les sièges ont été redessinés pour offrir un meilleur soutien.

Photo: Mazda

Les versions dotées du moteur turbocompressé se distinguent davantage des autres, par exemple avec des garnitures au fini noir lustré à l’extérieur et des accents/coutures rouges à l’intérieur.

Les ingénieurs de Mazda ont par ailleurs peaufiné la boîte automatique à six rapports du CX-5 pour favoriser des accélérations plus fluides et ajusté sa suspension afin de mieux neutraliser les bruits et vibrations. Enfin, le nouveau système Intelligent Drive Select (Mi-Drive) permettra au conducteur de sélectionner le mode de conduite le plus approprié.

En studio : Gros changement de mentalité chez Mazda