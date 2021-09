Mazda CX-30 : pourquoi une capacité de remorquage différente au Canada?

J’hésite à me procurer le Mazda CX-30 à quatre roues motrices (sans turbo) puisque je possède une roulotte de 1 500 lb et que Mazda ne recommande pas le remorquage avec ce véhicule. Pourrais-je quand même remorquer avec ce dernier? Aussi, pouvez-vous me dire pourquoi Mazda USA autorise 2 000 lb de remorquage mais pas Mazda Canada?

Bonjour Mathieu,

Vous avez là une excellente question puisqu’au sud de notre frontière, Mazda autorise effectivement un remorquage pouvant atteindre entre 1 500 et 2 000 lb (selon la version) lorsque le véhicule est adéquatement équipé d’une attache-remorque. De notre côté, Mazda Canada mentionne une capacité de remorquage nulle, et ce, qu’importe le modèle. Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce que Mazda Canada refuse de garantir sa transmission considérant que son usage en de telles circonstances - et vu notre climat - pourrait causer problème.

Photo: Mazda Canada

Évidemment, Mazda Canada a choisi cette avenue afin de s’éviter quelques problèmes, estimant que la majorité des acheteurs n’auraient de toute manière pas de besoins en ce sens. Or, est-ce que le véhicule est en mesure de remorquer 1 500 lb? Sans aucun doute. Sachez cependant que si un problème de transmission ou d’usure prématurée des freins survenait, le constructeur pourrait refuser d’honorer la garantie en vigueur.

En terminant, je me permets de vous dire que pour une question de « sécurité », Mazda rend également impossible la désactivation des systèmes de contrôle dynamique de stabilité et d’antipatinage sur le CX-30, alors que cela est possible avec une Mazda3, dotée du même châssis et des mêmes éléments mécaniques.

En vidéo: notre essai du Mazda CX-30 2021