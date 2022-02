Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Subaru Crosstrek

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les VUS sous-compacts font partie des modèles les plus populaires auprès des acheteurs d’utilitaires. Ils sont plus petits et faciles à stationner que les modèles compacts, et peuvent également recevoir le rouage intégral (de série ou en option).

Le Subaru Crosstrek l’emporte

Pour l’année 2022, la première marche du podium reste la propriété du Subaru Crosstrek. Au terme d’un match comparatif regroupant les meilleurs vendeurs du segment (que vous pouvez retrouver dans le Guide de l’auto 2022 actuellement en vente) le petit VUS japonais n’a pas failli.

Photo: Julien Amado

Pourvu de la traction intégrale de série, il se démarque surtout en hiver, où l’efficacité de son rouage associée à une garde au sol surélevée lui permet de se jouer facilement des difficultés. Son roulement confortable et bien calibré rend le Crosstrek particulièrement bien adapté au réseau routier québécois.

Sous le capot, il peut recevoir deux moteurs à 4 cylindres, de 2 ou 2,5 litres. Les performances sont correctes avec le premier, et plus convaincantes avec le second qui procure aussi un agrément supérieur.

Les finalistes

La deuxième position est occupée par le Mazda CX-30. Celui-ci est bien construit, profite d’une belle qualité de finition et adopte une conduite au sommet de la catégorie. Le fait de pouvoir disposer de trois mécaniques différentes (deux 4 cylindres atmosphériques et un turbo) est également un atout. Sans oublier son rouage intégral, légèrement inférieur à celui de Subaru, mais qui demeure une référence dans ce segment de marché.

Photo: Mazda Canada

Le CX-30 pourrait prétendre à la première place de ce classement s’il ne souffrait pas d’un espace trop restreint à l’arrière, d’une visibilité plus limitée et d’un roulement un peu plus ferme que le Crosstrek.

La dernière marche du podium revient au Kia Seltos, qui est un véhicule plus grand que la moyenne, au bénéfice de l’espace intérieur et du coffre. Le Hyundai Kona aurait pu revendiquer cette position, mais son espace intérieur plus restreint a fait pencher la balance en faveur de Kia.

Photo: Julien Amado

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!