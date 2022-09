Subaru Crosstrek 2024 : un premier aperçu de la nouvelle génération

Subaru a dévoilé en première mondiale le Crosstrek de troisième génération, qui arrivera chez nous l’an prochain comme modèle 2024.

Bien que le véhicule que la compagnie nous présente aujourd’hui soit celui destiné au Japon et que certaines différences s’appliqueront à notre marché, on peut quand même voir que l’évolution n’a rien de majeur, comme c’est l’habitude chez Subaru.

Allure plus robuste

Le nouveau Crosstrek conserve essentiellement la même silhouette que son prédécesseur. Sa largeur et sa hauteur son identiques, sa longueur diminue de 5 mm et l’empattement augmente de 5 mm. Cela dit, tous les panneaux de carrosserie ont été redessinés, assure Subaru.

Photo: Subaru

Idem pour la calandre, qui prend de l’expansion. Les phares et les feux arrière s’apparentent pour leur part à ceux des plus récents produits de la marque. Voyez aussi comment les moulures en plastique sur les pare-chocs, les arches de roues et au bas de la carrosserie sont plus prononcées. N’oublions pas les jantes redessinées de 17 ou 18 pouces. Dans l’ensemble, ces éléments confèrent une allure plus robuste au Crosstrek.

Un grand écran

L’habitacle représente lui aussi un changement timide, excepté en ce qui a trait à l’interface centrale. En effet, certaines versions seront équipées d’un nouvel écran tactile de 11,6 pouces comme dans les Legacy, Outback et WRX, par exemple, au lieu d’un système à double écran. Il y a moins de boutons physiques du même coup. Quant à l’instrumentation derrière le volant, elle conserve des cadrans analogiques.

Photo: Subaru

Les sièges sont revêtus d’un nouveau tissu ou de cuir selon la version, puis les seuils de portières et du coffre adoptent une texture antidérapante et résistante aux égratignures avec un beau motif de montagnes.

Plus rigide

Le Subaru Crosstrek 2024 de nouvelle génération garde la même plateforme, évidemment, mais celle-ci a été renforcée pour plus de rigidité et de stabilité.

Photo: Subaru

Du côté des moteurs, il faudra attendre les informations propres au marché nord-américain, possiblement lors du Salon de l’auto de Los Angeles en novembre. Attendez-vous à ce que les options de 2,0 litres et 2,5 litres reviennent, elles qui développent actuellement 152 et 182 chevaux. Une version hybride régulière continue d’être offerte au Japon. Quant au Crosstrek PHEV, son sort est toujours en suspens.

Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui se préoccupent de la sécurité : le système d’aide à la conduite EyeSight a été amélioré avec une caméra à grand-angle et un logiciel plus performant.

