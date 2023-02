Le nouveau Subaru Crosstrek 2024 débarque en Amérique du Nord

Aperçu lors de sa première mondiale en septembre dernier, le Subaru Crosstrek de troisième génération a fait ses débuts nord-américains aujourd’hui. Une présentation officielle a eu lieu au Salon de l’auto de Chicago.

Ce Crosstrek 2024 sera en vente à compter du printemps et les prix canadiens, qui devraient continuer à monter légèrement, seront annoncés à son approche. Fait à souligner : les modèles de 2,5 litres seront produits pour la première fois en Indiana au lieu du Japon.

Allure plus robuste

Comme d’habitude chez Subaru, l’évolution n’a rien de majeur. Le nouveau Crosstrek conserve essentiellement la même silhouette que son prédécesseur. Sa largeur et sa hauteur sont identiques, sa longueur diminue de 5 mm et l’empattement augmente de 5 mm. Cela dit, le châssis a été solidifié (10% au niveau de la rigidité en torsion) et tous les panneaux de carrosserie ont été redessinés, assure Subaru.

Photo: Subaru

Idem pour la calandre, qui prend de l’expansion. Les phares et les feux arrière s’apparentent pour leur part à ceux des plus récents produits de la marque. Voyez aussi comment les moulures en plastique sur les pare-chocs, les arches de roues et au bas de la carrosserie sont plus prononcées. N’oublions pas les jantes redessinées de 17 ou 18 pouces. Dans l’ensemble, ces éléments confèrent une allure plus robuste au Crosstrek.

Habitacle plus silencieux et techno

L’habitacle représente lui aussi un changement timide, excepté en ce qui a trait à l’interface centrale. Dans les Crosstrek de base, deux écrans tactiles de 7 pouces s’y retrouvent : l’un pour le système multimédia et l’autre, plus bas, pour le chauffage/ventilation. Dans les versions plus haut de gamme, c’est un nouvel écran tactile de 11,6 pouces comme dans les Legacy, Outback et WRX, par exemple. Il y a moins de boutons physiques du même coup. Quant à l’instrumentation derrière le volant, elle conserve des cadrans analogiques.

Photo: Subaru

Subaru dit avoir travaillé abondamment pour améliorer l’insonorisation et rendre le Crosstrek 2024 plus silencieux. Le système de climatisation, lui, se concentrera sur les places occupées et non l’ensemble de l’habitacle. À propos, les sièges offrent un soutien accru et de nouveaux revêtements, tandis que les seuils de portières et du coffre adoptent une texture antidérapante et résistante aux égratignures avec un beau motif de montagnes.

Mêmes moteurs, abandon de la boîte manuelle

Du côté des moteurs, les options de 2 litres et 2,5 litres reviennent sans surprise, mais leur puissance ne change pas, soit respectivement 152 et 182 chevaux. Par contre, la boîte manuelle est abandonnée, donc toutes les versions reçoivent l’automatique à variation continue (ce qui aura un impact sur le prix de base). Quant au Crosstrek PHEV, on attend des précisions sur son sort.

Sachez que le rouage intégral a été revu pour diminuer légèrement son temps de réaction et rendre le véhicule plus agile sur la route comme en dehors. La direction est quant à elle adaptée de celle sur la berline sportive WRX.

Photo: Subaru

Autre bonne nouvelle pour ceux qui se préoccupent de la sécurité : le système d’aide à la conduite EyeSight a été amélioré avec une caméra à grand-angle et un logiciel plus performant. Il est capable de détecter les piétons et les cyclistes plus rapidement à une intersection. Ce n’est pas tout, car une assistance à la direction d’urgence vient travailler de concert avec le dispositif de freinage précollision dans le but d’éviter une collision à des vitesses inférieures à 80 km/h.

Avis aux amateurs de VUS sous-compacts comme le Crosstrek : le Hyundai Kona, également très populaire au Québec, arrive avec une nouvelle génération pour 2024 lui aussi. Les Kia Seltos et Chevrolet Trailblazer se refont une beauté en même temps.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des VUS sous-compacts