L’expansion du marché des VUS et des multisegments continue de plus belle, et ce, dans toutes les catégories de prix. Il y a bien sûr un nombre grandissant de modèles électrifiés – hybrides ou 100% électriques – mais pour ceux qui recherchent quelque chose d’abordable, on peut penser au Toyota Corolla Cross ou au Volkswagen Taos, par exemple.

Votre budget est vraiment limité? Voici la liste des 10 VUS et multisegments ayant le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) le plus bas au pays en 2022. Presque tous sont tous livrés de série avec deux roues motrices seulement. Le rouage intégral est disponible pour la plupart d’entre eux.

Note : Les PDSF indiqués sont ceux affichés par les constructeurs automobiles au moment de la mise en ligne et sont sujets à changement. Ils ne comprennent ni le transport et la préparation, ni les autres frais applicables, ni les rabais et promotions disponibles.