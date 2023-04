Le Subaru Crosstrek 2024 se décline en version Wilderness

Après le Forester et l’Outback, c’est au tour du Crosstrek 2024 de se parer d’une tenue d’aventurier répondant au nom de Wilderness.

Comme les autres modèles déjà dévoilés par Subaru, le VUS sous-compact japonais se veut plus baroudeur avec une utilisation plus abondante de plastique noir. Dans le cas du Crosstrek, c’est encore plus marquant que l’Outback et le Forester. Les pare-chocs sont intégralement noirs, agrémentés d’insertions dorées alors que les moulures en plastique remontent plus haut le long des portières et des ailes.

Une galerie de toit spécifique fait aussi partie de la dotation du Crosstrek Wilderness. Elle peut recevoir une charge de 176 lb en roulant, ou 700 lb à l’arrêt. L’autre élément que l’on remarque, ce sont les jantes de 17 pouces spécifiques. Ces dernières sont chaussées de pneus Yokohama Geolandar A/T.

Photo: Subaru

Dans l’habitacle, majoritairement noir lui aussi, la base du volant, le cerclage de l’instrumentation et des surpiqûres dorées distinguent cette version baroudeuse du reste de la gamme.

Comme les autres Crosstrek, cette version plus aventurière reçoit la dernière version du système de sécurité active Eyesight, ainsi qu’une panoplie d’aides à la conduite de série comme la détection des angles morts ainsi que l’alerte de circulation transversale.

Moteur 2,5 litres et pièces renforcées

Sous le capot, Subaru a logiquement retenu le 4 cylindres de 2,5 litres. Développant 187 chevaux et 177 lb-pi de couple, il proposait déjà des performances convaincantes dans le modèle sortant.

Pour adapter le groupe motopropulseur à des conditions plus extrêmes, le Crosstrek WIlderness est équipé d’un radiateur de plus grande taille ainsi que d’un ventilateur au diamètre majoré. La boîte CVT a aussi été revue et hérite d’un système de refroidissement. Ce choix technique permet aussi d’augmenter nettement la capacité de remorquage qui culmine à 3 500 lb sur cette version au lieu de 1 500 lb sur les autres versions.

Doté d’une démultiplication finale différente (4,111 au lieu de 3.700), le véhicule serait capable de meilleures performances à basse vitesse et sur des surfaces glissantes. Le différentiel arrière, spécifique au modèle Wilderness, a également été renforcé.

Photo: Subaru

Toujours pour améliorer ses capacités de franchissement, une plaque de protection a été ajoutée à l’avant et la garde au sol a été augmentée de 15 mm pour culminer à 235 mm. Les angles d’attaque et de départ sont également supérieurs. Ils s'élèvent ici à 20 et 33° respectivement contre 18 et 30,1° pour un Crosstrek classique. Un système d’aide à la descente est également livré, ainsi qu’un système de gestion vectorielle du couple.

Pour finir, les suspensions ont aussi été revues, avec des réglages spécifiques, notamment avec des ressorts différents et un débattement allongé.

Les Crosstrek Wilderness arriveront à l’automne 2023 chez les concessionnaires. Le prix n’a pas encore été annoncé.

En vidéo : les meilleurs VUS sous-compacts en 2023