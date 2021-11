Faut-il mettre de l'essence suprême dans un Mazda CX-5?

Mazda annonce cinq nouveaux VUS dont trois pour le Canada

Mazda a toute une surprise aujourd’hui pour les amateurs de VUS et de multisegments. Dès 2022 et au plus tard vers la fin de 2023, le constructeur japonais offrira pas moins de cinq nouveaux modèles, soit les Mazda CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 et CX-90. « Nous cherchons à offrir aux …