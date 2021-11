Mazda CX-50 2023 : un nouveau VUS arrive chez Mazda

Cet automne, Mazda a divulgué son plan consistant à augmenter son offre de véhicules utilitaires. Aujourd’hui a été dévoilé en primeur mondiale le CX-50, un nouveau VUS misant sur la conduite hors route et l’aventure.

Le Guide de l’auto s’est déplacé à Toronto pour le voir de près.

Des airs de CX-30

Sur le plan esthétique, le CX-50 s’inscrit dans la lignée des VUS et multisegments actuels de la marque. Il se distingue notamment par son allure quelque peu plus costaude que les CX-30 et CX-5. En quelque sorte, on reprend l’esprit de l’ancien Tribute qui se voulait, jusqu’à un certain point, robuste.

On remarque qu’il a été décoré de bas de caisse en plastique noir et que le même traitement a été réservé aux ailes avant et arrière. Ces dernières sont particulièrement angulaires. Tout comme le CX-30 et le CX-5, le CX-50 peut accueillir jusqu’à cinq occupants.

Photo: Germain Goyer

Deux mécaniques bien connues

Sous le capot, les consommateurs auront le choix entre une version atmosphérique et turbocompressée du moteur à quatre cylindres de 2,5 L, comme c’est le cas notamment avec le CX-30 et le CX-5. Le CX-50 a droit à une transmission automatique à six rapport et sera livré de série avec le rouage intégral.

Pour le moment, les données techniques quant à la puissance et à la consommation de carburant n’ont pas été divulguées. Il en est de même pour l’échelle de prix et les cotes de consommation.

Au cours de la présentation, nous avons appris qu’une version électrifiée allait être ajoutée ultérieurement.

Photo: Germain Goyer

Mode de conduite hors route

Alors que les véhicules destinés à la conduite hors route sont généralement dotés d’une multitude de modes de conduite, Mazda mise plutôt une technologie qui s’adaptera en fonction de la surface sur laquelle on circule. Le CX-50 est muni du système Mi-Drive (Mazda Intelligence Drive Select).

Le prototype que nous avons pu observer était muni de pneus de 18 pouces WildPeak A/T conçus pour la conduite hors route.

Un premier produit assemblé en Alabama

Pour Mazda, l’arrivée du CX-50 représente un point tournant. Il s’agira du premier véhicule qui sera assemblé dans l’usine partagée avec Toyota en Alabama. Cette usine pourra assembler au total pas moins de 300 000 unités annuellement.

Le début de la production est prévu pour le premier trimestre de l’année 2022. Il arrivera en concession par la suite.

Mazda nous assure que ce VUS ne viendra remplacer aucun autre véhicule de la gamme actuelle. Il viendra simplement bonifier le catalogue.

