Photo: Mazda

Un nouveau modèle s'amène bientôt chez Mazda! Avec le CX-50 2023, le constructeur d'Hiroshima souhaite charmer une clientèle à la recherche d'aventure.

On souhaite ainsi jouer dans les plates bandes de Subaru, mais aussi de marques comme Ford et Honda qui ont récemment dévoilé des versions plus aventurières que modèles comme l'Explorer et le Passport.

Curieux de découvrir le nouveau Mazda CX-50? Voici quelques photos pour vous mettre l'eau à la bouche!