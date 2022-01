Un premier Mazda CX-50 2023 sort de l’usine

Le nouveau Mazda CX-50 2023 est un VUS qui intrigue beaucoup de consommateurs et de lecteurs du Guide de l’auto. Dévoilé en novembre dernier, il vient maintenant d’entrer en production à la nouvelle usine de Huntsville, en Alabama, que Mazda partage avec Toyota.

Chacune de ces deux marques y produira jusqu’à 150 000 véhicules par année pour une production totale de 300 000 unités. Le modèle de Toyota n’est pas encore précisé. Près de 4 000 travailleurs seront mis à contribution.

Le CX-50 est conçu spécifiquement pour le marché nord-américain et s’inscrit dans la mode des utilitaires axés sur l’aventure. Tout en conservant le style et la dynamique de conduite qui font la renommée du populaire CX-5, il adopte des éléments qui le rendent un peu plus apte à s’aventurer loin des sentiers battus.

Entre autres, le CX-50 est équipé de série de la dernière technologie de traction intégrale i-Activ et du nouveau système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), qui propose différents modes de conduite adaptés aux conditions et au terrain.

L’extérieur est décoré de bas de caisse et de contours d’ailes en plastique noir. Le pare-chocs avant est retravaillé pour intégrer une pseudo plaque de protection (même chose à l’arrière) et des prises d’air dans les coins. Des jantes d’apparence plus robuste et des pneus tout-terrain sont disponibles, tandis que des longerons de toit à haute résistance facilitent l'utilisation de supports sur le toit.

Photo: Mazda

L'intérieur du CX-50 est sensiblement identique à celui du CX-5, mais comprend le premier toit ouvrant panoramique de Mazda, idéal pour observer la nature. L’aire de chargement se veut par ailleurs dotée de solutions qui la rendent plus pratique pour les amateurs de plein air. N’oublions pas le revêtement des sièges qui résiste mieux aux saletés et intempéries.

Photo: Mazda

Quant aux moteurs, il s’agit des mêmes Skyactiv-G de 2,5 litres – l’un atmosphérique et l’autre turbocompressé – qu’on retrouve dans le CX-5 et le CX-30. Une version hybride s’ajoutera plus tard, mais Mazda ne dit pas quand exactement.

Le Mazda CX-50 2023 arrivera chez les concessionnaires canadiens prochainement. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour connaître ses prix et les détails complets de l’équipement.

