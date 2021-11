Quel VUS choisir avec un budget mensuel de 500$ ?

Avec un budget d’environ 500 $ par mois pour une location de 4 ans, quel petit VUS (ex : Mazda CX-30, Nissan Qashqai ou Toyota C-HR) serait idéal? Je recherche une conduite amusante, les quatre roues motrices, un produit fiable et économique et de l’espace pour deux enfants.

Bonjour Marie-Ève,

Les choix ne manquent pas dans ce segment, mais considérant vos critères, plusieurs sont à éliminer. À commencer par le Toyota C-HR qui n’offre pas les quatre roues motrices et qui, de toute manière, est un produit dépassé. Chez Toyota, il vaut mieux envisager le nouveau Corolla Cross avec rouage intégral, plus pratique et polyvalent. J’éliminerais aussi le Nissan Qashqai qui a rapidement pris des rides et qui ne fait plus le poids face à une féroce concurrence.

Les trois options les plus intéressantes seraient selon moi le Subaru Crosstrek, le Mazda CX-30 et le Volkswagen Taos. Trois véhicules qui se démarquent par leur agrément de conduite, mais qui ont néanmoins trois personnalités fort différentes. Le Crosstrek est doté d’un excellent rouage intégral et il affronte l’hiver plus adroitement que n’importe quel modèle rival. Bref, c’est un véhicule fiable et solide, mais qui déçoit peut-être au chapitre de la puissance, ce qui m’amène à recommander l’achat d’une version Outdoor équipée d’un moteur de 182 chevaux.

Chez Mazda, on perd en espace intérieur et en visibilité. Puis, il est vrai que le système multimédia est plus complexe. En revanche, la puissance et le plaisir au volant se démarquent de la concurrence. Il faut aussi mentionner que la qualité d’assemblage et de la finition est nettement supérieure à la moyenne, donnant l’impression d’un véritable véhicule de luxe. Petit avantage face à Subaru? La garantie à kilométrage illimité, bien que la location vous limite à ce chapitre.

Chez Volkswagen, il est difficile pour l’instant de se prononcer sur la fiabilité du Taos, qui vient tout juste de débarquer et qui fait actuellement l’objet d’un rappel. Cela dit, l’espace intérieur, la présentation ultramoderne et l’agrément de conduite sont à son avantage. Puis, parce qu’il s’accompagne d’une garantie complète de quatre ans ou 80 000 km, il pourrait être couvert d’un pare-chocs à l’autre tout au long de votre location. Un avantage qui se retrouve aussi chez Mitsubishi et chez les constructeurs coréens.

À part ces trois modèles, vous pourriez aussi lorgner le Kia Seltos, malgré des problèmes de moteur et de transmission encore fréquents. Des problèmes connus que les concessionnaires assument sous garantie sans s’obstiner, mais qui déçoivent tout de même considérant que le reste du produit est plutôt convaincant. Notez en terminant que je n’ai pas nommé le Hyundai Kona, tout simplement trop petit par rapport à la concurrence pour accommoder deux enfants et leurs bagages.

