Mazda CX-50 2023 : cinq choses à savoir

Mazda ajoute un tout nouveau VUS dans sa gamme de véhicules, le CX-50. Ce modèle adopte une allure plus aventurière que les autres VUS Mazda, suivant la tendance de l’industrie automobile.

Voici cinq choses à savoir sur le Mazda CX-50 2023.

Approche aventurière

Bien que l’on conserve un design semblable à celui des autres VUS Mazda, l’esthétique du CX-50 émane d’une approche davantage axée sur le plein air et l’aventure.

Le style plus robuste de l’utilitaire s’explique grâce aux pare-chocs et aux arches de roue de couleur contrastante. Les ailes bombées et le large capot lui confèrent un air musclé.

La calandre, les jantes à deux tons, les longerons de toit et le becquet complètent les éléments qui définissent le look aventurier du véhicule. De plus, une nouvelle teinte de carrosserie s’ajoute à la gamme : sable zircon.

Photo: Mazda

Des moteurs bien connus

Le Mazda CX-50 2023 sera animé par un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres. Une version turbo de ce même moteur figure également au catalogue. Malheureusement, Mazda n’a pas encore divulgué les informations à propos de la puissance.

Comme ces deux motorisations sont aussi offertes sous le capot du CX-5, on peut s’attendre à des chiffres similaires en matière de performances. Le premier moteur développerait donc autour de 187 chevaux et 186 lb-pi de couple, alors que le deuxième développerait environ 250 chevaux et 320 lb-pi.

Finalement, Mazda annonce « des groupes motopropulseurs électriques, incluant un modèle hybride traditionnel à venir ». Ces versions électrifiées ne seront vraisemblablement pas offertes lors de la première année de commercialisation du modèle.

Photo: Germain Goyer

Pensé pour aller jouer dehors

Le thème aventurier ne s’applique pas uniquement au design, mais aussi à l’expérience de conduite. La dernière itération du rouage intégral i-ACTIV arrive de série sur le CX-50, de même qu’une transmission automatique à six rapports.

De plus, le véhicule est muni du système intelligent de sélection du mode de conduite Mazda, ou Mi-Drive.

Par ailleurs, Mazda promet de fournir « d’incroyables capacités de remorquage ». Les chiffres précis demeurent toutefois à être confirmés.

Photo: Mazda

Intérieur classique Mazda

À bord, l’habitacle suit la tendance des autres produits Mazda : des lignes épurées, un écran haut placé et une console centrale équipée de multiples fonctions. Une nouvelle couleur intérieure, Terracotta, figure au catalogue.

Le système d’infodivertissement sera compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, comme le reste des produits de l’emblème nippon. L’affichage tête haute ainsi que des cadrans numériques seront aussi accessibles.

Photo: Mazda

Fabriqué en Alabama

Le Mazda CX-50 sera le premier véhicule de la marque à être construit dans la nouvelle usine de production Mazda Toyota (MTM) de Huntsville, en Alabama.

À titre indicatif, c’est à cet endroit que le Toyota Corolla Cross est également fabriqué. Gageons que plusieurs technologies seront partagées entre de futurs véhicules…

La production du Mazda CX-50 débutera en janvier 2022. Les prix et les différentes déclinaisons seront dévoilés plus près de la date de commercialisation.