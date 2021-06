En studio : un gros changement de mentalité chez Mazda

Au fil des dernières années, Mazda a revu sa stratégie commerciale de fond en comble.

Au lieu de vendre des véhicules à gros volume à des prix très compétitifs comme par le passé, le constructeur japonais joue désormais ses cartes différemment. On ne trouve plus de véhicules abordables à 15 000 $, mais plutôt des modèles plus haut de gamme et une expérience client relevée.

Évidemment, un tel changement de mentalité ne se fait pas du jour au lendemain. La perception du public change lentement et le constructeur doit encore mettre les bouchées doubles pour passer son message.

Au cours de cette nouvelle capsule En Studio, les chroniqueurs du Guide de l’auto Antoine Joubert et Germain Goyer discutent de cette stratégie et de ce qu’elle implique pour les consommateurs et les concessionnaires.

