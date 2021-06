Quoi choisir entre une Hyundai Elantra et une Mazda3?

Que devrais-je choisir entre une Hyundai Elantra et une Mazda3 neuve?

Bonjour Vincent,

Je ne vous cacherai pas que le design de la nouvelle Elantra ne me plaît aucunement, bien qu’il soit original. Cela dit, la voiture est loin d’être vilaine. Spacieuse, confortable, technologiquement impressionnante et surtout, extrêmement frugale. Bref, elle n’a que peu de défauts.

Il est hélas possible que certains ennuis mécaniques surviennent, considérant la vaste campagne de rappel des moteurs 2,0 litres de Hyundai et Kia, ainsi que les pépins récemment rencontrés avec la boîte IVT. Évidemment, l’auto est sous garantie, et même une fois celle-ci terminée, Hyundai prend souvent en charge ces problèmes qui sont récurrents...

Photo: Hyundai

Voilà pourquoi je privilégie la Mazda3. Elle est moins spacieuse et un tantinet plus bruyante, mais nettement plus rassurante pour le long terme. Une bagnole solide, plus amusante à conduire et qui conserve une excellente valeur marchande. Certes, sa garantie de base est moins convaincante, mais la fiabilité de cette voiture s’est beaucoup améliorée au fil des ans, atteignant le niveau des Honda Civic et Toyota Corolla.

Photo: Mazda

Sachez cependant que la Mazda3 (surtout en version GS ou GT) est un peu plus gourmande que la Hyundai. On parle d’une consommation moyenne combinée oscillant autour de 8 L/100 km avec Mazda, alors que l’Elantra aura un rendement d’à peine 7 L/100 km, et jusqu’à moins de 6 L/100 km sur la route. Vous pourriez même opter pour la variante hybride, annonçant une moyenne combinée à 4,4 L/100 km. Or, à ce moment, vous seriez loin du plaisir de conduire que procure la Mazda3.

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des compactes