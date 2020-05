Quelle est la meilleure voiture électrique?

Quelle voiture électrique me recommandez-vous? Je roule entre 50 et 100 kilomètres par jour.

---------------------

Bonjour Marcel,

Il existe plusieurs options pouvant vous convenir si vous êtes en quête d’une voiture 100% électrique. Cependant, je précise que vous pourriez aussi opter pour une hybride rechargeable comme le Toyota Prius Prime ou la Honda Clarity.

Pour ce qui est des modèles entièrement électriques, compte tenu du kilométrage quotidien et de vos besoins, il est clair qu’une Volkswagen e-Golf ayant 200 kilomètres d’autonomie (donc autour de 130-135 km en hiver) pourrait faire l’affaire. Il s’agirait de l’une des options les plus économiques, parce que la plupart des concurrentes proposent aujourd’hui plus d’autonomie, mais à coût plus élevé.

Sachez également que l’e-Golf est très amusante à conduire, durable, et qu’elle conserve une excellente valeur de revente. Par contre, le modèle est en fin de carrière, les stocks sont limités et il s’agit d’une voiture qui vous limitera plus que les autres si vous choisissez exceptionnellement de rouler sur une plus longue distance.

Cela m’amène donc à la Hyundai Ioniq qui, pour moi, demeure une excellente solution. Cette voiture est légère, agile en milieu urbain, esthétiquement sympathique et propose 265 kilomètres d’autonomie, soit juste un peu plus que la Kia Soul EV Premium et que la Nissan Leaf, dont les prix sont plus élevés.

Vous pourriez bien sûr favoriser la Soul pour une question d’espace et de position de conduite, ou encore la Leaf pour son confort supérieur. La Leaf n’est toutefois pas munie d’un système de thermorégulation de sa batterie, ce qui vient affecter encore davantage son autonomie en hiver ainsi que le temps de recharge (si vous rechargez plusieurs fois dans un court laps de temps).

Mon choix personnel penche donc d’abord vers la Hyundai Ioniq, vendue à 41 499 $ plus taxes, avant les crédits gouvernementaux qui totalisent 13 000 $. Une voiture qui vous coûterait au financement environ 660 $ par mois (60 mois), 560 $ (72 mois), 490 $ (84 mois).

En terminant, sachez que la Chevrolet Bolt est disponible à compter de 44 998 $ plus taxes et a droit aux mêmes crédits gouvernementaux que l’Ioniq. Grosso modo, une voiture sans équipement particulier et qui déçoit par le confort de ses sièges, mais qui offre l’avantage d’une autonomie annoncée à 417 kilomètres. Pour plusieurs, cet argument de taille impacte sur la décision finale. À vous de voir si vous y voyez un intérêt.

En vidéo: le Circuit électrique, comment ça fonctionne?