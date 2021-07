La Hyundai Elantra N de 276 chevaux est enfin arrivée

Fini les aperçus et les spéculations. Hyundai a enfin dévoilé aujourd’hui la toute nouvelle Elantra N 2022, qui complète sa gamme de modèles de performance.

Beaucoup plus racée et sportive que la berline Elantra ordinaire et sa version N Line, cette voiture adopte la même stratégie que le multisegment Kona N présenté à la fin avril.

Capable d’atteindre 100 km/h en aussi peu que 5,3 secondes, la Hyundai Elantra N renferme le même moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 276 chevaux et 289 livres-pied de couple ainsi que la même boîte à double embrayage à huit rapports. Cette dernière comprend trois modes spéciaux :

N Power Shift (NPS) entre en action quand on accélère à plus de 90% des gaz pour éviter une réduction de couple en passant au rapport supérieur, de quoi préserver la sensation de poussée.

N Grin Shift (NGS) augmente la puissance à 286 chevaux pendant 20 secondes. Il suffit d’appuyer sur un bouton au volant et un compte à rebours sera lancé au tableau de bord afin d’indiquer les secondes restantes.

N Track Sense Shift (NTS) optimise les changements de rapport pour la conduite sur circuit. Le tout s'active automatiquement.

Photo: Hyundai

À cela s’ajoutent une fonction de départ-canon (launch control) et un différentiel à glissement limité électronique. Malheureusement, aucune boîte manuelle n’est mentionnée pour l’instant. L’arbre de transmission intégré, une technologie inspirée des bolides du championnat du monde de rallye (WRC), représente une première dans un véhicule Hyundai. Il réduit le poids et supporte mieux les forces d’accélération latérale.

Par ailleurs, les ingénieurs ont installé de gros disques de 360 millimètres et des plaquettes haute résistance, puis travaillé minutieusement pour optimiser le refroidissement des freins. Au niveau de la suspension, de nouveaux coussinets innovateurs assurent une performance de haut calibre tout en atténuant les bruits et les vibrations du roulement, selon Hyundai.

L’échappement comprend une soupape variable qui contribue à rehausser l’expérience sonore. Cela dit, un système de son de moteur virtuel fait aussi partie de l’ensemble et il est possible pour le conducteur de l’ajuster à sa guise – de quoi plaire à certains mais pas aux puristes.

Photo: Hyundai

Méchant look

La Hyundai Elantra N est le premier modèle N du constructeur à être chaussé de série de pneus Michelin Pilot Sport 4S d’une largeur de 245 millimètres sur des roues de 19 pouces. Apparemment, le design très agressif de la partie avant s’inspire d’un casque de course automobile.

Le becquet tout au bas est accentué d’une ligne rouge comme c’est le cas pour les jupes latérales et le diffuseur arrière, ce dernier ponctué de deux gros embouts d’échappement. L’aileron noir contrastant qui s’élève au-dessus du coffre ne manque pas d’attirer l’attention non plus.

Photo: Hyundai

À bord, c’est tout un contraste avec l’Elantra de base alors que les sièges de course N et le volant sport N confirment le sérieux de l’exercice. Le levier de vitesses, les pédales et les plaques de seuil portent aussi la signature de la division de performance de Hyundai.

Idem pour le système d’infodivertissement dont les menus sont exclusifs à ce modèle. Quant à l’instrumentation devant le conducteur, elle affiche plusieurs données importantes sous forme de chiffres, comme la température de l’huile à moteur et du liquide de refroidissement ainsi que le couple et la pression du turbocompresseur. Un chronomètre mesure aussi les tours de piste.

Photo: Hyundai

Hyundai promet de nous donner plus de détails sur l’Elantra N nord-américaine et ses caractéristiques spécifiques le 19 août lors du Salon de l’auto de New York 2021. C’est un rendez-vous!