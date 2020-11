Est-ce que Mazda va continuer d'offrir la Mazda6?

Mazda MX-5 : toit souple ou toit rigide?

À l’aube de la retraite, je suis à la recherche d’une voiture dont le seul but sera de me procurer du plaisir. J’envisage me procurer une Mazda MX-5 neuve. En revanche, j’hésite entre une version à toit souple et à toit rigide. Qu'en pensez-vous? ------------------------- Bonjour Réjean, Si vous avez …