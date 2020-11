Il n’y aura pas de nouvelle Mazdaspeed3, réitère Mazda

Ceux qui gardaient encore un mince espoir sont mieux de s’y faire : il n’y aura pas de nouvelles versions Mazdaspeed des véhicules Mazda.

« Nous n’avons aucun plan dans l’immédiat de ramener la Mazdaspeed3 en devenant une compagnie plus haut de gamme », a déclaré un porte-parole de Mazda, Drew Cary, dont les propos ont été rapportés en premier par le site Motor1.

Photo: Mazda

Le fait qu’il ait dit « dans l’immédiat » ne doit pas vous induire en erreur. Comprenez que le petit constructeur de Hiroshima a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec son design KODO, ses nombreuses technologies Skyactiv et un raffinement accru de ses habitacles. Bref, il est passé à autre chose et une sorte de retour en arrière avec la bannière Mazdaspeed est à oublier.

La façon qu’a trouvée Mazda de plaire aux amateurs de compactes sportives d’aujourd’hui est d’ajouter son moteur turbocompressé de 2,5 litres dans la Mazda3. Le résultat est une puissance qui grimpe jusqu’à 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied avec de l’essence super, le tout contrôlé par un rouage intégral. En comparaison, l’ancienne Mazdaspeed3 développait 263 chevaux et 280 livres-pied qu’elle transférait uniquement aux roues avant, avec un effet de couple marqué.

Photo: Mazda

La nouvelle Mazda3 Turbo 2021 adopte aussi des tuyaux d'échappement plus gros livrant un meilleur son ainsi que de belles jantes en alliage au fini noir de 18 pouces. Pour ce qui est des sensations au volant, malgré l’absence d’une boîte manuelle dans ce cas-ci, ne vous inquiétez pas : Mazda est toujours résolument concentrée sur le plaisir de conduire.

Qu’en est-il de la Mazdaspeed Miata et de la Mazdaspeed6? La MX-5 actuelle est plus puissante que la première et il serait surprenant que la compagnie décide de lui greffer son moteur turbo de 2,5 litres comme avec la plupart de ses autres modèles. Par ailleurs, la prochaine génération de la berline intermédiaire Mazda6 risque d’adopter une stratégie très différente, comme nous vous en avons déjà parlé.

En vidéo : Gabriel Gélinas conduit la Mazda3 2020