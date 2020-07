Enfin une version turbo pour la Mazda3 2021

Les rumeurs se concrétisent : une version plus performante à moteur turbo de la Mazda3s’en vient pour 2021 – pas une nouvelle Mazdaspeed3 comme plusieurs espèrent, mais plutôt une GT plus puissante.

L’annonce officielle doit se faire mercredi, sauf que la division mexicaine de Mazda a déjà vendu la mèche en publiant une vidéo sur YouTube. Celle-ci présente les spécifications et quelques détails sur l’équipement de la voiture.

Ainsi, on apprend que la Mazda3 2021 offrira un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres dont la puissance et le couple s’élèveront respectivement à 227 chevaux et 310 livres-pied. Le même moteur dans les Mazda6, CX-5 et CX-9 atteint 250 chevaux et 320 livres-pied en utilisant de l’essence super.

À titre indicatif, la Mazda3 GT actuelle développe 186 chevaux et autant de livres-pied de couple.

Tant dans la berline que dans la Mazda3 Sport à hayon, le moteur turbo sera jumelé à un rouage intégral, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, comme on s’y attendait, les acheteurs ne pourront choisir la boîte manuelle, car seule l’automatique à six rapports (avec sélecteurs au volant) sera disponible dans ce cas-ci.

Photo: Mazda

Il est aussi question de roues de 18 pouces peintes en noir et d’une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs. Évidemment, il pourrait y avoir quelques différences entre la version mexicaine et celle vendue au Canada.

Nous mettrons à jour cette page lorsque de nouvelles infos s’ajouteront. Continuez de suivre Le Guide de l'auto pour tous les détails!

En vidéo: la Mazda3 Sport sous la loupe