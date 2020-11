Mazda3 2021 : on attend la turbo ou pas?

Je veux vraiment m’acheter la nouvelle Mazda3 turbo, Mais elle n’est pas donnée. Est-ce que le modèle à rouage intégral normal fait le travail, ou est-ce que ça vaut la peine d’acheter la version turbo?

Bonjour Louis,

Effectivement, la tant attendue Mazda3 turbo déplace pas mal d’air avec son moteur de 2,5 litres, qui développe jusqu’à 250 chevaux et 320 livres-pied de couple avec de l’essence super. Qui plus est, la version turbo vient avec le rouage intégral, histoire de vous offrir une conduite en plein contrôle.

Cela dit, elle est plutôt dispendieuse, dans la mesure où le moteur turbo n’est disponible que sur l’ensemble le plus équipé, à plus de 35 000 $, tandis que les modèles atmosphériques à rouage intégral sont disponibles à partir d’un peu moins de 29 000 $.

Photo: Mazda

Maintenant, la question revient à savoir si vous avez besoin de toute cette puissance additionnelle. Voyez-vous, une Mazda3 à rouage intégral avec le quatre cylindres 2,5 litres développe 186 chevaux, et 186 livres-pied de couple. C’est un moteur tout à fait convenable, qui permet à la voiture de faire le 0-100 km/h en un peu moins de 8 secondes.

Maintenant, la version turbo arrive avec 40 % plus de puissance, et au quotidien, vous allez voir une grosse différence. Les accélérations du modèle turbo sont plus rapides, autant en ville que sur l’autoroute. Côté consommation d’essence, c’est surprenant, mais il n’y a pas une très grosse différence. Vous ferez peut-être 1 L/100km de plus, mais considérez que pour avoir toute la puissance du moteur, il faut mettre de l’essence super.

Au final, si vous en avez les moyens, allez-y donc avec la version turbo. Elle vous procurera plus de plaisir et de performances, pour une expérience plus exclusive. Cela dit, la Mazda3 atmosphérique est elle aussi une excellente auto, aux performances tout à fait convenables pour une grande majorité d’automobilistes.

