Les modèles Mazda 100e anniversaire s’en viennent au Canada

Bonne nouvelle pour les consommateurs canadiens : les modèles Édition 100e Anniversaire annoncés par Mazda plus tôt cette année seront disponibles chez nous aussi, et ce, à compter de l’automne.

Créés pour souligner le centenaire de la fondation de la compagnie (au départ, elle fabriquait des produits de liège), ces véhicules rendent en même temps hommage au design de la première voiture de tourisme de Mazda, le coupé R360 de 1960. Ainsi, ils arborent tous le blanc et le rouge comme ce dernier.

Plus précisément, on parle d’une carrosserie de couleur Blanc neige nacré assortie d’un habitacle en cuir Rouge grenat et de tapis rouges. Un logo « 100e Anniversaire » se trouve sur l’aile avant, les cache-moyeux des roues, les appuie-têtes, les protège-tapis et le porte-clés.

Ce ne sont pas tous les modèles de Mazda qui proposent une Édition 100e Anniversaire, remarquez. Il y a bien sûr les populaires Mazda3, Mazda3 Sport et CX-5. Une voiture légendaire comme la MX-5, incluant la version RF à toit rigide rétractable, allait de soi également. Même les acheteurs du grand multisegment CX-9 pourront en profiter.

Par contre, la berline intermédiaire Mazda6 ainsi que les petits utilitaires CX-3 et CX-30 n’ont pas la chance de participer à la commémoration.

Les prix des modèles Édition 100e Anniversaire seront dévoilés à l'approche de leur mise en vente cet automne.

En vidéo : la Mazda3 2020 vue par Gabriel Gélinas