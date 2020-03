Mazda fête ses 100 ans!

C'est en 1920 au Japon, qu'est née l'entreprise qui allait devenir Mazda : la "Toyo Cork Kogyo Company". Une manufacture spécialisée dans la fabrication de bouchons de liège. Oui, vous avez bien lu! La compagnie se dirigera plus tard vers la production de véhicules à trois roues destinés au transport de marchandises et se concentrera également sur la production d'armes durant la Deuxième Guerre mondiale.

Une multitude d'innovations mises sur pieds par Mazda au fil du temps feront naître des modèles marquants. Sa première voiture pour passagers, la R360, mais aussi la Cosmo Sport à moteur rotatif, la Mazda RX-7 en 1978 et bien sûr la MX-5 en 1989. Plus récemment, on peut citer l'apparition du VUS CX-5 en 2012 et le futur MX-30 100% électrique que Mazda désire commercialiser bientôt!

Le célèbre constructeur japonais est centenaire cette année, le journaliste du Guide de l'auto Gabriel Gélinas vous énumère avec passion tout le chemin parcouru dans le balado "Au Volant" sur QUB Radio!

Aussi en vidéo : sur la route avec le Mazda CX-30 2020!