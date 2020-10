Mazda MX-5 : toit souple ou toit rigide?

À l’aube de la retraite, je suis à la recherche d’une voiture dont le seul but sera de me procurer du plaisir. J’envisage me procurer une Mazda MX-5 neuve. En revanche, j’hésite entre une version à toit souple et à toit rigide. Qu'en pensez-vous?

Bonjour Réjean,

Si vous avez déjà conduit une Mazda MX-5 d’actuelle génération, vous savez qu’elle est l’une des voitures modernes dont la conduite est la plus pure qui soit. Courte et légère, elle est d'une agilité déconcertante. Pour le plaisir de conduire, vous êtes à la bonne adresse!

En plus, rappelons-nous que depuis 2019, le petit roadster japonais bénéficie d’un gain de puissance. En effet, la cavalerie de son petit moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L est passée de 155 à 181 chevaux. Bien que c’était suffisant auparavant, on ne se refuse jamais quelques chevaux supplémentaires.

Pour ce qui est du toit, les puristes, auxquels je m’associe, vous diront d’opter pour le toit souple. Ce dernier s’ouvre ou se referme en un tour de main – littéralement, car une seule main suffit pour compléter l’exercice. Il est difficile d’imaginer un système plus convivial.

En ce qui a trait au toit rigide dont est dotée la MX-5 en version RF, force est d’admettre qu’il lui confère un look craquant. En revanche, lorsque viendra le temps de remplacer le mécanisme électrique, il faudra fouiller plus creux dans ses poches que pour remplacer un traditionnel toit souple.

Bien qu’on pourrait croire le contraire, la MX-5 RF demeure passablement bruyante lorsque le toit est monté.

Aussi, il est important de savoir que la différence de prix est considérable. En effet, dans sa version à toit souple, la MX-5 est offerte à partir de 33 100 $ et ce montant grimpe à 37 100 $ pour une version GS-P. Pour ce qui est de la MX-5 RF, il faut minimalement débourser 40 100 $ pour en obtenir un exemplaire.

En terminant, nous vous recommandons sans hésiter un seul instant de choisir la boîte manuelle. Étagée sur six rapports, elle contribue largement au plaisir que procure cette mignonne petite décapotable.

