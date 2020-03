Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Mazda MX-5

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des décapotables, où la chouchou de notre équipe conserve son titre.

En effet, la Mazda MX-5 (PDSF à partir de 33 100 $) demeure le meilleur achat cette année pour ceux qui recherchent un cabriolet.

Avec son agrément de conduite indéniable, sa superbe tenue de route, sa direction précise et son caractère enjoué, ce petit roadster japonais charme à coup sûr. Pourtant, son moteur à quatre cylindres de 2 litres ne produit que 181 chevaux. C’est parce que la MX-5 est légère, parfaitement équilibrée et sensible au niveau des réglages.

Que vous optiez pour la version à toit souple ou la RF à toit rigide rétractable, le design est intemporel et l’ergonomie à bord est excellente. Il faut également souligner la grande fiabilité de la MX-5, ses coûts d’entretien très faibles pour une sportive ainsi que sa valeur de revente élevée.

Photo: Mazda

En deuxième place dans cette catégorie, on retrouve en 2020 la Ford Mustang décapotable (PDSF à partir de 36 080 $), qui continue de briller par ses performances et son comportement routier. Elle est équipée soit d’un quatre cylindres turbocompressé de 310 chevaux, soit d’un V8 de 5 litres développant 460 chevaux. N’oublions pas son look très athlétique. Dommage que la nouvelle Shelby GT500 de 760 chevaux ne soit offerte qu’en format coupé, diront certains…

Finalement, en troisième place dans le segment des décapotables, c’est la MINI Cabriolet (PDSF à partir de 31 190 $) qui apparaît grâce entre autres à des progrès au chapitre de la fiabilité. Son toit souple à commande électrique peut s’ouvrir à moitié ou au complet selon la quantité de vent que vous désirez sentir. Enfin, cette petite décapotable à quatre places peut se montrer tantôt douce (version de base de 134 chevaux), tantôt très fougueuse (version John Cooper Works de 228 chevaux).

Pointage du Guide de l’auto 2020