La Mazda3 gagnerait (enfin) un moteur turbo en 2021

Que manque-t-il à la nouvelle Mazda3 pour être vraiment irrésistible, à part peut-être un peu d’espace? La réponse est bien sûr une version haute performance.

Les deux premières générations de cette Japonaise nous ont offert une Mazdaspeed3, mais depuis l’arrivée du design KODO et de l’ensemble des technologies SKYACTIV, la compagnie ne sent plus le besoin de faire plaisir aux amateurs de compactes sportives.

Regardons toutefois le marché actuel. Oui, les Ford Focus ST et RS nous ont quittés, mais il y a toujours les Subaru WRX et WRX STI, la Volkswagen Golf GTI (la prochaine sera encore plus puissante, sans parler de la Golf R), les Honda Civic Si et Type R, les Hyundai Elantra Sport/GT N Line et Veloster N ainsi que la Kia Forte GT. Une Toyota GR Corolla se dessine même à l’horizon.

Est-ce que Mazda commence à sentir la pression? L’an dernier, un de ses hauts dirigeants a ouvert la porte à une Mazda3 plus musclée et il semblerait que celle-ci soit sur le point de se concrétiser pour 2021.

Photo: Mazda

Une source bien informée a partagé au site Jalopnik des codes de modèles qui proviendraient du système extranet d’un concessionnaire Mazda aux États-Unis. Quelques-uns font référence à une version turbocompressée de la berline Mazda3 et de son pendant à hayon, la Mazda3 Sport.

Il ne semble pas être question d’une Mazdaspeed3 à proprement parler, mais on devine bien sûr que le moteur serait le même qui est déjà disponible dans les Mazda6, CX-5 et CX-9, avec une puissance de 227 chevaux (250 en utilisant de l’essence super) et un couple supérieur à 300 livres-pied.

Les codes mentionnent aussi « 6A », ce qui voudrait dire que seule la boîte automatique à six rapports serait proposée, pas la manuelle. Toutes les Mazda3 turbocompressées seraient par ailleurs à quatre roues motrices exclusivement.

On apprend dans la même foulée que la Mazda3 offrirait une édition anniversaire et que les Mazda6, CX-5 et CX-9 gagneraient une édition carbone.

Le Guide de l'auto a contacté Mazda Canada pour obtenir plus de détails à propos de ces changements potentiels, mais la responsable des communications du constructeur a préféré ne pas commenter.

En vidéo: Mazda3 2020: l'avis de Gabriel Gélinas