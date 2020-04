Une Mazda6 à six cylindres et à propulsion sera-t-elle plus populaire?

Comme vous le savez, les berlines intermédiaires sont en sérieuse perte de vitesse, mais les constructeurs européens et asiatiques ne comptent pas les abandonner de sitôt.

On croyait pendant un certain temps que Mazda allait lâcher la sienne. Avec seulement 1 402 unités vendues au Canada en 2019, une baisse de 39% par rapport à l’année précédente, la Mazda6 est le modèle le moins populaire de la marque (si l’on oublie la MX-5, qui est un produit niché). Elle tire également de l’arrière sur toutes les autres berlines de la catégorie à l’exception de la Volkswagen Passat.

Pourtant, une nouvelle génération de la Mazda6 est bel et bien en préparation. Attendue sur le marché d’ici deux ans, elle emploiera une formule très différente si l’on se fie aux informations qui circulent déjà.

Photo: Sylvain Raymond

Tel que mentionné le printemps dernier et réitéré ces derniers jours par le magazine Car and Driver, Mazda travaille sur une nouvelle plateforme pour grands véhicules (« Large Architecture ») avec roues motrices arrière. Celle-ci serait bien sûr compatible avec le rouage intégral i-ACTIV de la marque.

Le moteur de choix pour la future Mazda6 serait un SKYACTIV-X à six cylindres en ligne positionné de manière longitudinale. Dans certains cas, il comprendrait même un système hybride léger avec circuit de 48 volts pour réduire la consommation d’essence. Quant à la puissance, elle pourrait s’élever à plus de 300 chevaux.

Si vous croyez que Mazda est un trop petit joueur pour avoir de telles aspirations, sachez qu’il peut compter sur un solide partenaire en Toyota, qui pourrait investir de son côté pour adopter le moteur SKYACTIV-X à six cylindres dans ses modèles Lexus de nouvelle génération.

Par ailleurs, tout laisse croire que le design sera fortement inspiré du magnifique concept Vision Coupe présenté au Salon de l’auto de Tokyo 2017.

Photo: Mazda

Au final, la prochaine Mazda6 devrait s’éloigner des Accord et Camry de ce monde pour rivaliser un peu plus directement avec des modèles comme la BMW Série 3 et la Mercedes-Benz Classe C en termes de performance et de raffinement, avec un prix plus abordable.

Est-ce que cela va fonctionner? Bien malin celui qui peut le prédire. La compagnie vient de réinventer sa compacte Mazda3 en lui conférant un look sublime et un rouage intégral optionnel, mais jusqu’ici, les ventes sont en baisse en raison d’un prix plus élevé et de l’attrait toujours grandissant des VUS.

