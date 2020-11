Hyundai Kona ou Nissan Kicks : lequel choisir?

Ma copine veut changer de véhicule au cours des prochaines semaines. Elle hésite entre le Hyundai Kona Preferred et le Nissan Kicks SR, plutôt similaires coté prix, mais avec plus d'équipements intéressants du coté du Kicks. Par contre, la garantie proposée par le Kona est meilleure. Pour l'instant, ma copine penche plus vers le Kicks.

J'ai tous les Guide de l'auto depuis 1986, cette année le 2021 sera donc mon 35ème. J'ai été sur votre site pour voir s’il y avait un match comparatif entre ces deux véhicules, mais j’ai vu que le Kicks avait changé de catégorie. Pourquoi est-il rendu dans les multisegments urbains plutôt que les VUS sous-compacts?

Bonjour Yan,

D’abord, un grand merci pour votre fidélité! On espère que vous aurez autant de plaisir à lire le Guide de l’auto 2021 que nous en avons eu à l’écrire.

Nous avons effectivement décidé de dissocier les petits utilitaires en deux catégories différentes. Dans le cas du Nissan Kicks, il fait désormais partie des multisegments urbains, car c’est sa vocation première et qu’il ne peut pas recevoir la traction intégrale.

Chez Hyundai, son rival direct est donc le Hyundai Venue, plus petit que le Kona et qui ne peut pas recevoir un rouage à quatre roues motrices. Le Kona, un VUS sous-compact, est un peu plus volumineux et propose aussi deux moteurs différents.

Entre les deux modèles que vous convoitez, il y a une différence de 20 $ par mois pour un financement de 84 mois au moment d’écrire ces lignes. Mais dans le cas du Hyundai Kona, il est doté de la traction intégrale, ce qui n’est pas le cas du Kicks.

Je ne sais pas si cela fait partie des éléments importants pour votre conjointe, mais cela peut faire une différence importante au quotidien en hiver. La garantie plus longue de Hyundai est également un argument de poids, comme vous l’avez très justement souligné.

En revanche, les bruits de roulement à haute vitesse sont agaçants à bord du Kona, et la capacité de chargement est plus réduite que celle du Kicks. Le volume du coffre du Nissan s’élève à 716 litres, contre seulement 544 litres du côté de Hyundai.

Le confort du Kicks surprend, grâce à une suspension bien calibrée et des sièges accueillants pour un véhicule d’entrée de gamme. La consommation de carburant demeure intéressante, et l’équipement est complet pour le prix payé. En revanche, les performances sont en retrait comparées à celles du Kona, qui propose des accélération et des reprises légèrement meilleures.

Dans les deux cas, ce sont des véhicules qui feront du bon travail. Le plus simple serait que votre conjointe essaye les deux modèles pour voir lequel elle préfère conduire. Il arrive parfois qu’on favorise un modèle sur papier, et qu’une fois derrière le volant, la position de conduite, la forme du siège ou certaines commandes ne conviennent pas à notre utilisation.

