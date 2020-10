Quel VUS choisir pour rouler 10 000 km par année?

Ma conjointe possède actuellement un Kia Sportage 2014 et souhaite le remplacer soit par le Kia Seltos, le Mitsubishi RVR ou le Hyundai Kona. Elle souhaite le conserver de sept à dix ans et roulera au maximum 10 000 km par année. Quel serait votre choix?

Bonjour Christian,

Bien que le Mitsubishi RVR soit bruyant, gourmand et dépassé sur le plan technique, sa considération est valable en raison de sa longue garantie et de sa grande fiabilité. Maintenant, votre conjointe sera clairement mieux servie par le Kia Seltos, immensément plus moderne et intéressant sur le plan technique.

En réalité, le Seltos et le Hyundai Kona partagent les mêmes éléments techniques et ne diffèrent que sur le plan esthétique. Il faut toutefois donner à Kia l’avantage d’un volume habitacle plus généreux, qui se rapproche davantage de celui de votre actuel Sportage.

Pour une tranquillité d’esprit supérieure, j’opterais personnellement pour une version à moteur 2,0 litres plutôt que pour la version turbocompressée. Une mécanique moins coûteuse à entretenir et sans doute moins fragile, bien que Kia ait connu dans le passé des problèmes avec un moteur en étant dérivé. Sachez également que les premières séries de la boîte IVT, qui équipe le Seltos ainsi que plusieurs véhicules de la famille, ont elles aussi connu des ratées. Un problème qu’on aurait dit-on rapidement réglé et qui n’affectait que certains modèles de présérie millésimés 2019 et 2020.

Est-ce que les problèmes rencontrés dans le passé devraient vous empêcher de choisir ce modèle? Absolument pas. Car bien que le choix du Mitsubishi soit plus sage à ce chapitre, il s’agirait d’un recul technologique, même par rapport à votre Sportage 2014. Et si vous souhaitez mordicus à une tranquillité d’esprit en béton, l’option de la garantie prolongée pourrait être une avenue envisageable. Tout dépend de son prix, bien sûr.

