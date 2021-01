C'est confirmé, il y aura un Hyundai Kona N

Après avoir annoncé des changements au Kona pour 2022, dont l’ajout d’une sportive version N Line, Hyundai confirme maintenant ce que plusieurs amateurs de performance anticipaient depuis plus d’un an : un Kona N est en route!

La gamme N de Hyundai, qui compte déjà la Veloster N et bientôt l’Elantra N, sans parler de la i30 N vendue en Europe, se dotera donc d’un premier VUS.

En passant, la fameuse lettre qui accompagne tous ces modèles fait référence au circuit allemand du Nürburgring, où les prototypes de Hyundai sont rigoureusement mis à l’essai et peaufinés avant leur lancement sur le marché.

« À titre de premier et excitant VUS de la marque N, le Kona N offrira une grande polyvalence et de fortes sensations de conduite que les connaisseurs de la gamme N connaissent bien. Ce véhicule permet de se rendre partout, de la route à la piste », a déclaré Till Wartenberg, vice-président et chef de l’exploitation de la marque N et de la sous-division des sports motorisés chez Hyundai.

Photo: Hyundai

Les photos que nous montre le constructeur coréen aujourd’hui ne révèlent pas grand-chose. Le nouveau Kona N a quand même des roues exclusives, deux gros embouts d'échappement et sans doute un style encore plus agressif que le Kona N Line.

Sans surprise, le véhicule sera doté de la même boîte à double embrayage à huit rapports que la Veloster N ainsi que du même moteur turbocompressé de 2,0 litres. Sa puissance exacte reste à confirmer, mais le coupé que l’on connaît développe 275 chevaux.

En outre, Hyundai promet une fonction de départ-canon (launch control) et un système d’échappement à la sonorité excitante pour rehausser les sensations au volant.

Plus de détails seront dévoilés dans les prochaines semaines, ce qui laisse présager un dévoilement officiel plus tard en 2021. Le Hyundai Kona N sera à peu près seul dans son créneau, s’élevant au-dessus du nouveau Mazda CX-30 Turbo.

