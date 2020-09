Confirmé : le Mazda CX-30 Turbo 2021 arrive cet hiver au Québec

La division mexicaine de Mazda avait vendu la mèche la semaine dernière, mais c’est maintenant officiel : le séduisant CX-30 ajoute un moteur turbo à sa gamme, et ce, dès l’année-modèle 2021.

Suivant l’exemple de la Mazda3 avec laquelle il partage sa plateforme et ses motorisations, dont des quatre cylindres atmosphériques de 2,0 litres (155 chevaux) et 2,5 litres (186 chevaux), le nouveau multisegment sous-compact sera disponible lui aussi avec un Skyactiv-G turbocompressé de 2,5 litres.

Ce dernier est capable de générer une puissance de 227 chevaux et un couple de 310 livres-pied avec de l’essence ordinaire ou encore 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied avec du super (indice d'octane 93). Pas besoin de vous dire que c’est largement plus que les autres VUS de la catégorie, à moins que l’on inclue la nouvelle MINI Countryman JCW de 301 chevaux.

Avec autant de muscle – et un équipement généreux dans un habitacle raffiné – le Mazda CX-30 Turbo pourra rivaliser sérieusement avec des modèles de luxe comme l’Audi Q3, le BMW X1, le Mercedes-Benz GLA et le Volvo XC40.

Le véhicule comprend aussi de série le rouage intégral i-Activ avec système antipatinage hors route, la suite d’aides à la conduite i-Activsense (incluant le système intelligent d'aide au freinage en marche arrière avec freinage automatique en cas de trafic transversal arrière), le système de reconnaissance des panneaux de signalisation et les phares avec éclairage adaptatif.

En plus de l’insigne « Turbo » sur le hayon, le design extérieur se démarque avec des roues de 18 pouces en alliage d'aluminium noir, de plus gros embouts d'échappement et des boîtiers de rétroviseurs au fini noir lustré.

Le Mazda CX-30 Turbo 2021 sera en vente chez nous au début de l'an prochain. Son prix n’a pas encore été annoncé, mais il devrait tourner autour de 37 000 $.

