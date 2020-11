Hyundai aura sept modèles de performance d’ici 2023

En plus de procéder au lancement nord-américain du nouveau Tucson 2022 aujourd’hui, le constructeur coréen Hyundai y est allé de plusieurs annonces concernant ses produits futurs. La plus importante est celle qui promet sept modèles de performance sous la bannière N au sein de la gamme d’ici la fin de 2022.

Si vous êtes plus ou moins familier, vous devez savoir qu’on retrouve deux niveaux de modèles N : d’abord les « N Line » qui vont un peu plus loin que les véhicules de production dont ils dérivent, et ensuite les « N » purs qui poussent la formule au maximum. C’est un peu comme Honda avec ses modèles Si et Type R ou encore Volkswagen avec ses versions GTI et R de la Golf.

Il y aura trois modèles N et quatre modèles N Line, comme le montre l’illustration ci-dessous :

Photo: Hyundai

Déjà, on connaît la Veloster N, la Sonata N Line et l’Elantra N Line. Le Tucson N Line arrivera sur le marché l’an prochain et Hyundai nous a donné quelques images partielles en guise d’aperçu, dont celle-ci :

Photo: Hyundai

À cela s’ajoute une Elantra N, ici montrée sous un camouflage avec des jantes, des étriers de freins et un aileron arrière qui lui sont propres. Son dévoilement officiel devrait se faire au cours des prochaines semaines :

Photo: Hyundai

Alors que l'Elantra N Line exploite un moteur turbo de 1,6 litre développant 201 chevaux, tout laisse croire que cette berline plus racée et plus puissante recevra un moteur turbo de 2,5 litres produisant environ 275 chevaux.

Qu’en est-il des deux autres modèles sous un voile rouge? Hyundai semble vouloir créer du suspense, mais l’un d’eux est en réalité le Kona N Line dont les premières images sont déjà sorties. L’autre pourrait bien être le Kona N de haute performance qui fait l’objet de rumeurs et de photos espions depuis plusieurs mois.

Chose certaine, Hyundai désire vraiment se défaire de sa vieille image de véhicules bon marché et peu excitants à conduire.

En vidéo : Un aperçu de la Hyundai Elantra N Line 2021